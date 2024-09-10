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Акции компании Apple упали — что повлияло на цену

10 сентября 2024 00:12
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор
Акции Apple упали 9 сентября после презентации iPhone 16
Люди заходят в магазин Apple. Фото: Reuters
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор

В понедельник, 9 сентября, Apple представила новое поколение своих смартфонов — iPhone 16, а также часы и наушники. Однако, судя по всему, инвесторы не очень были довольны прогрессом, в связи с чем цены на акции компании упали.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на официальный YouTube-канал Apple и открытые источники.

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Так, после презентации нового смартфона, фондовый рынок отреагировал следующими образом. Акции компании опустились с почти 221 доллара до 217.

Акции компании Apple упали — что повлияло на цену - фото 1
Цены на акции Apple. Фото: скриншот

При этом отметим, что вскоре цена стабилизировалась и вернулась на прежний уровень, достигая практически 221 доллар за одну акцию.

Акции компании Apple упали — что повлияло на цену - фото 2
Цены на акции Apple. Фото: скриншот

Что известно об iPhone 16

В ходе презентации компания Apple представила линейку новых смартфонов, а именно — iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro и 16 Pro Max. Они сделаны из алюминия и титана в зависимости от модели. Цены на iPhone 16 в США начинаются от 799 долларов, на iPhone 16 Plus — от 899 долларов, на iPhone 16 Pro начинается от 999 долларов, на Pro Max — от 1199 долларов.

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Характеристики iPhone 16:

  • дисплей — 6,1 дюйма;
  • яркость — от 1 до 2000 нит;
  • процессор — 3-нм чипсет Apple A18;
  • основная камера — 48 Мп с апертурой f/1,6;
  • широкоугольная камера — сенсор с разрешением 12 Мп.

Характеристики iPhone 16 Plus:

  • дисплей — 6,7 дюйма;
  • яркость — от 1 до 2000 нит;
  • процессор — 3-нм чипсет Apple A18;
  • основная камера — 48 Мп с апертурой f/1,6;
  • широкоугольная камера: — сенсор с разрешением 12 Мп.
  • поддержка стандарта Wi-Fi 7.

Характеристики iPhone 16 Pro:

  • дисплей — 6,3 дюйма;
  • яркость — от 1 до 2000 нит;
  • частота — 120 Гц;
  • процессор — 3-нм чипсет Apple A18 Pro;
  • основная камера — 48 Мп с апертурой f/1,6;
  • ультраширокоформатная камера — 42 Мп.

Характеристики iPhone 16 Pro Max:

  • дисплей — 6,9 дюйма;
  • яркость — от 1 до 2000 нит;
  • частота — 120 Гц;
  • процессор —3-нм чипсет Apple A18 Pro;
  • основная камера — 48 Мп, f/1,78, 24 мм, OIS, AF;
  • широкоугольная камера — 48 Мп, f/2,2, 13 мм, AF;
  • телефото камера —12 Мп, f/2,8, 120 мм, 5x.

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