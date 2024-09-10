Акции Apple упали 9 сентября после презентации iPhone 16

Люди заходят в магазин Apple. Фото: Reuters

В понедельник, 9 сентября, Apple представила новое поколение своих смартфонов — iPhone 16, а также часы и наушники. Однако, судя по всему, инвесторы не очень были довольны прогрессом, в связи с чем цены на акции компании упали.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на официальный YouTube-канал Apple и открытые источники.

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Так, после презентации нового смартфона, фондовый рынок отреагировал следующими образом. Акции компании опустились с почти 221 доллара до 217.

Цены на акции Apple. Фото: скриншот

При этом отметим, что вскоре цена стабилизировалась и вернулась на прежний уровень, достигая практически 221 доллар за одну акцию.

Цены на акции Apple. Фото: скриншот

Что известно об iPhone 16

В ходе презентации компания Apple представила линейку новых смартфонов, а именно — iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro и 16 Pro Max. Они сделаны из алюминия и титана в зависимости от модели. Цены на iPhone 16 в США начинаются от 799 долларов, на iPhone 16 Plus — от 899 долларов, на iPhone 16 Pro начинается от 999 долларов, на Pro Max — от 1199 долларов.

Характеристики iPhone 16:

дисплей — 6,1 дюйма;

яркость — от 1 до 2000 нит;

процессор — 3-нм чипсет Apple A18;

основная камера — 48 Мп с апертурой f/1,6;

широкоугольная камера — сенсор с разрешением 12 Мп.

Характеристики iPhone 16 Plus:

дисплей — 6,7 дюйма;

яркость — от 1 до 2000 нит;

процессор — 3-нм чипсет Apple A18;

основная камера — 48 Мп с апертурой f/1,6;

широкоугольная камера: — сенсор с разрешением 12 Мп.

поддержка стандарта Wi-Fi 7.

Характеристики iPhone 16 Pro:

дисплей — 6,3 дюйма;

яркость — от 1 до 2000 нит;

частота — 120 Гц;

процессор — 3-нм чипсет Apple A18 Pro;

основная камера — 48 Мп с апертурой f/1,6;

ультраширокоформатная камера — 42 Мп.

Характеристики iPhone 16 Pro Max: