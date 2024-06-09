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Каким будет курс доллара в Украине — прогноз экономиста на следующую неделю

9 июня 2024 10:19
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор
Курс валют изменится — что будет с долларом на следующей неделе
Обмен валют в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор

В середине июня валютный рынок стабилизируется, установив новые курсовые коридоры: 40-41 грн/доллар и 43-46 грн/евро. Однако резких падений или взлетов в стоимости валют не предполагается.

Об этом сказал глава департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой в комментарии РБК-Україна.

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Каким будет курс доллара на следующей неделе

Эксперт прогнозирует, что в период с 10 по 16 июня матрица валютных изменений будет выглядеть следующим образом:

  • Коридоры допустимых (неугрожающих) валютных колебаний на межбанковском и наличном рынках: 40-41 грн/доллар и 43-45 грн/евро, а также 40-41,2 грн/доллар и 43-46 грн/евро соответственно.
  • Средняя разница между курсами межбанковского и наличного рынка в зависимости от валюты составит 0,3-0,5 грн.
  • Средние недельные отклонения будут в пределах 2% от начального курса недели.

"Таким образом, на следующей неделе рынок будет жить в парадигме новых курсов и новых валютных коридоров. На рынок могут давить инфляционные процессы, однако у регулятора достаточно возможностей, чтобы в случае необходимости вмешаться на рынок и избежать любых неконтролируемых курсовых изменений", — сказал Лесовой.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине в мае 2024 года резко возрос спрос на безналичную валюту. Национальный банк Украины объясняет это увеличением бюджетных расходов из-за поступления международной помощи в марте и апреле.

Мы также писали, что, по прогнозу Международного валютного фонда, в базовом сценарии среднегодовой курс доллара в стране достигнет 41 грн. При пессимистическом — 42 грн.

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