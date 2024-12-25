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Какие выплаты получают бойцы ВСУ, выведенные за штат

25 декабря 2024 10:58
Ксения Симонова - Редактор
Выплаты в ВСУ — какие суммы денежного довольствия у бойцов, выведенных за штат
Деньги для украинского военнослужащего. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
Ксения Симонова - Редактор

Военнослужащие Вооруженных Сил, зачисленные в распоряжение, имеют право на денежное обеспечение. Известно, какие правила действуют и как рассчитывают выплаты для таких бойцов.

Об этом говорится на портале Министерства обороны Украины.

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Как отмечают в оборонном ведомстве, под зачислением в распоряжение или "выведением вне штата" подразумевается закрепление военнослужащих, которые не способны исполнять обязанности службы в связи с определенными обстоятельствами, за воинской частью с целью решения вопроса по поводу дальнейшего прохождения ими военной службы в армии.

В основном бойцы, выведенные за штат, продолжают проходить службу, поэтому должны выполнять обязанности, которые определяют командиры, в распоряжение которых они попали. Исключением являются военные:

  • проходящие длительное лечение;
  • находятся в отпуске по уходу за ребенком;
  • лица, к которым применены меры пресечения.

Какие предусмотрены выплаты военным, выведенным за штат

Как объясняют в Минобороны, бойцы, зачисленные в распоряжение соответствующих командиров, имеют право на денежное довольствие. Его размер зависит от того, какую зарплату получали на предыдущей занимаемой должности. Однако такую сумму начисляют не более двух месяцев.

После чего выплату лицам после нахождения в распоряжении в течение этого времени сокращают до суммы, состоящей из:

  • оклада по воинскому званию;
  • надбавок за выслугу лет.

Военным, которых из-за ранений, связанных с защитой родины, и которых врачи признали, например, непригодными с пересмотром через 6-12 месяцев, в течение двух месяцев со времени выведения за штат (без периода отпуска/лечения) начисляют денежное обеспечение (без вознаграждения) в размере по последним занимаемым ими должностям.

После этого срока и до истечения пребывания в распоряжении таким бойцам начисляют:

  • оклад за воинское звание;
  • надбавку за выслугу лет;
  • дополнительное вознаграждение в 20,1 тыс. гривен.

"Военнослужащим, которые по заключению военно-врачебной комиссии не пригодны к военной службе в Десантно-штурмовых войсках, морской пехоте Военно-Морских Сил, Силах специальных операций, но пригодны к военной службе, для осуществления выплаты дополнительного вознаграждения в размере 20 100 оснований нет", — добавили в Минобороны.

Ранее мы писали, на какие размеры денежного довольствия смогут рассчитывать украинские военные с января 2025 года. Суммы окладов и вознаграждений останутся неизменными, однако некоторые смогут заработать больше.

Также сообщалось, что для получения выплат на погребение погибших бойцов родные должны предоставить соответствующие документы. Размер пособия определяют, опираясь на уровень прожиточного минимума на дату гибели.

зарплаты выплаты ВСУ военнослужащие денежная помощь

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