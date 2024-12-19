Порівняння зарплат у ЗСУ та арміях інших країн світу: хто заробляє більше

Порівняння грошового забезпечення в різних арміях світу. Графіка: Новини.LIVE

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Професія військового не дарма вважається однією з найнебезпечніших. Військові часто стикаються з ризиком для життя та здоров'я, особливо у бойових умовах. Крім того, багато військових професій потребують високої фізичної та моральної підготовки, а також готовності до виконання складних та небезпечних завдань. Саме тому розмір грошового забезпечення військових повинно бути на високому рівні, адже ці люди кожного дня ризикують своїм життям заради безпеки держави.

Новини.LIVE порівняли зарплати у ЗСУ та арміях інших країн світу і розповідають де військові заробляють найбільше.

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Для порівняння ми взяли грошове забезпечення в арміях України, США, Ізраілю, Німеччини, Франції та Росії. Дані про зарплати військових в інших країнах ми брали з відкритих джерел. Для порівняння ми не використовували зарплатню старшого офіцерського складу. Також для зручності та наочності всі зарплати у національних валютах або у євро ми перевели у долари.

Порівняння зарплат військових в Україні та інших країнах світу. Інфографіка: Новини.LIVE

Скільки отримують військові в Україні

Грошове забезпечення військовослужбовців регулюється наказом Міністерства оборони №260. Згідно з цим документом, передбачені щомісячні основні та додаткові види виплат, а також одноразові додаткові виплати.

Основні види грошового забезпечення включають:

посадовий оклад;

оклад з військового звання;

надбавки за вислугу років.

Ці виплати становлять обов'язкову базу.

Щомісячні додаткові виплати включають:

підвищення посадового окладу;

надбавки (за особливості служби, службу в ССО, кваліфікацію, виконання функцій державного експерта за секретами, безперервний стаж на шифрувальній роботі, роботу в умовах режимних обмежень, почесні та спортивні звання);

доплати (за науковий ступінь чи вчене звання);

винагороди за виконання завдань у сфері кібербезпеки та кіберзахисту;

премії.

Одноразові додаткові виплати включають:

винагороди за особливі види робіт (морська служба, стрибки з парашутом, водолазні роботи, протимінна діяльність, бойове чергування, а також виплати в умовах воєнного стану);

допомога (на оздоровлення, розв'язання соціально-побутових питань або під час укладання першого контракту).

Додаткові виплати в період воєнного стану встановлені Постановою Кабінету Міністрів №168 та варіюються залежно від завдань, що виконуються:

100 тисяч гривень на місяць — для тих, хто бере участь у бойових діях на передовій, перебуває на лікуванні після поранення чи опинився у полоні;

30 тисяч гривень на місяць — для військовослужбовців, які виконують бойові чи спеціальні завдання згідно з наказами;

50 тисяч гривень на місяць — для тих, хто працює в органах військового управління, штабах та командуваннях, які здійснюють оперативне управління;

70 тисяч гривень на місяць — з квітня 2024 року запроваджено нову виплату для військовослужбовців, які виконують бойові чи спеціальні завдання на лінії зіткнення з ворогом або у його тилу.

Якщо брати реальні показники, то за словами військового Кирило Сазонова, зарплата молодших сержантів та рядових Збройних Сил складає близько 20 тисяч гривень. Крім цього, передбачено додаткові виплати, що залежать від умов служби та бойових завдань.

Він зазначив, що бійці дійсно отримують виплати, заявлені Міністерством оборони, проте їх розміри варіюються залежно від посади та інтенсивності бойових дій. Зокрема:

доплати за інтенсивність бойових дій починаються від 30 тисяч гривень та можуть досягати 120 тисяч гривень в умовах постійних бойових зіткнень;

додаткова виплата у розмірі 70 тисяч гривень надається за перебування у зоні активних бойових дій понад місяць;

передбачено премії за знищення ворожої техніки.

Тобто в ЗСУ зарплати військових починаються від 20 000 грн і можуть доходити до 210 000 гривень на місяць. В перерахунку на долари — це від 479,88 до 5 038,70 доларів.

Скільки отримують військові в США

Американські військовослужбовці проходять службу за контрактом, а розмір їхньої базової зарплати залежить від звання та стажу. Заробітна плата рядового складу армії США стартує з 2 017,20 долара на місяць і може сягати 25 515 доларів.

Завдяки продуманій системі бонусів військові США можуть отримати значні разові виплати. Наприклад:

солдати, які вступають до повітряно-десантної школи армії США, отримують бонус до 10 000 доларів;

кандидати в офіцери, які успішно завершили навчання, мають право на винагороду до 20 000 доларів;

військовослужбовці, які володіють певними іноземними мовами, можуть претендувати на виплату до 40 000 доларів.

Таким чином зарплатня військовослужбовця в США починається від 2 017,20 долара на місяць і може сягати 60 515 доларів.

Скільки отримують військові в Ізраілі

Зарплата військовослужбовців ЦАХАЛ (Армії оборони Ізраїлю) також варіюється залежно від звання та роду військ. Наприклад, із січня 2022 року солдати бойових частин почали отримувати близько 2 463 шекелів (689,59 долара) на місяць, а з січня 2024 року їхня зарплатня збільшиться до 3 048 шекелів (853,37 долара). Військовослужбовці, які підтримують бойові частини, отримують близько 1 793 шекелі (502,00 долара), а тилові війська — близько 1 235 шекелів (345,77 долара).

Таким чином зарплатня військовослужбовця в Ізраілі може починатись від 345,77 долара на місяць і може сягати 853,37 долара.

Скільки отримують військові у Німеччині

Зарплата військовослужбовців у Німеччині також залежить від звання та роду військ. Наприклад, рядовий отримує близько 2 222 євро (2 336,97 долара) на місяць, фельдфебель від 2 365 (2 487,37 долара) до 3 000 євро (3 155,22 долара), а лейтенант від 3 300 (3 470,74 долара) до 4 370 євро (4 596,11 долара).

Військовослужбовці спеціальних підрозділів, таких як KSK (Командування спеціальних операцій) отримують додаткові надбавки, які можуть досягати 900 євро (946,57 долара) на місяць. Також існує доплата за участь у бойових операціях за кордоном, яка варіюється від 30 до 110 євро на день, залежно від ступеня небезпеки завдання.

Це означає, що зарплатня військовослужбовця у Німеччині починається від 2 336,97 долара на місяць і може сягати 5 542,68 долара.

Скільки отримують військові у Франції

З 1 жовтня 2023 року у французьких збройних силах, включаючи Французький Іноземний легіон, запровадили нову вдосконалену систему оплати праці. Тепер усі військовослужбовці Франції, незалежно від роду військ — легіонери, моряки, льотчики чи солдати — одержують зарплату за єдиними стандартами. Нова система оплати враховує такі параметри, як звання, трудовий стаж, професійні навички та сімейний стан.

Рядові заробляють близько 1 380 євро (1 451,40 долара) щомісяця. Військовослужбовці, які мають звання капрала чи сержанта, одержують від 1 591 євро (1 673,32 долара) до 1 967 євро (2 068,77 долара) на місяць. Середній рівень заробітної плати у французькій армії становить приблизно 2 400 євро (2 524,18 долара).

При цьому максимальний оклад військового у Франції може сягати 5 133 євро (5 398,58 долара), а надбавки — до 3 380 євро (3 554,88 долара). Таким чином зарплатня французького військовослужбовця починається від 1 451,40 долара і може доходити до 8 953,46 долара.

Скільки отримують військові у Росії

Розмір заробітної плати російських військових визначається стажем служби та званням. Грошове забезпечення формується з наступних компонентів:

основний оклад.

додаткові виплати.

премії.

На розмір окладу впливають такі фактори:

вислуга років;

особисті досягнення;

тривалість служби;

військове звання.

Приблизні показники грошового забезпечення:

Сухопутні війська — 26 000 рублів (249,44 долара) на місяць.

Військово-морський флот — 31 000 рублів (297,41 долара) на місяць.

Повітряно-космічні сили — 29 000 рублів (278,23 долара) на місяць.

Служба на атомних підводних човнах — 55 000 рублів (527,67 долара) на місяць.

У разі підвищення звання збільшується і зарплата. Наприклад, старшини та сержанти отримують у середньому до 33 000 рублів (316,60 долара) на місяць, а лейтенанти — до 42 000 рублів (402,95 долара).

Військовослужбовці за контрактом мають вищий дохід. У 2024 році виплати контрактникам, які виконують завдання у зоні бойових дій, становлять від 195 000 рублів (1 870,83 долара) на місяць. Середня сума — приблизно 204 000 рублів (1 957,18 долара), а максимальні виплати можуть сягати 232 000 рублів (2 225,81 долара), залежно від регіону та роду занять військовослужбовця.

Це означає, що російські військові отримують від 249,44 до 2 225,81 долара на місяць.

Нагадаємо, основні грошові виплати для військовослужбовців ЗСУ включають посадовий оклад, оклад за званням та надбавку за вислугу років. Розмір цих виплат визначається займаною посадою, присвоєним званням та тривалістю служби в армії.

Також ми розповідали про фактори, що впливають на розмір виплат військовослужбовців ЗСУ. Окрім посади, військового звання та умов служби, на це також впливають кваліфікація, науковий ступінь та вчене звання.