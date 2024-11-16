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Какие штрафы за незаконный вылов рыбы — за что наказывают рыбаков

16 ноября 2024 17:58
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор
Штрафы свыше 5 тыс. грн за рыбалку — где и какую рыбу нельзя ловить в 2024 году
Рыбаки на пирсе. Фото: УНІАН
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор

В Украине с 1 ноября 2024 года введен сезонный запрет на рыбалку в зимовальных ямах. Рыбакам рекомендуют заранее проверять, где лов рыбы запрещен, ведь нарушение правил может привести к значительным штрафам.

Об этом сообщает Госрыбагентство.

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Какой запрет на отлов рыбы в ноябре

В Украине с 1 ноября в течение осенне-зимнего периода запрещена рыбалка в зимовальных ямах — углубленных участках дна, где рыба зимует. Отлов в этих местах вредит популяции рыб и нарушает экосистему водоемов. Поэтому запрет распространяется как на промысловый, так и на любительский отлов.

Госрыбагентство обнародовало перечень мест в каждом регионе, где запрещен вылов рыбы. Ознакомиться с ним можно по ссылке. Осенне-зимний запрет на рыбалку в 2024 году будет действовать до начала весенне-летнего нереста в следующем году.

Однако ловить рыбы в осенне-зимний период все же можно, но только в специально определенных местах и при определенных условиях. Любителям разрешается:

  • использовать зимние удочки, спиннинги или поплавочные снасти;
  • использовать не более 7 крючков на одного рыбака;
  • избегать орудий ловли, где расстояние между струйкой и кончиком жала крючка превышает 10 мм.

Разрешается применять как природные, так и искусственные приманки.

Штраф за незаконный лов рыбы

За рыбалку в запрещенных местах предусмотрены штрафы в соответствии со ст. 85 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Сумма штрафа зависит от тяжести возбуждения и варьируется от 34 до 680 грн.

В случае нанесения значительного ущерба предусмотрена ответственность по ст. 249 Уголовного кодекса Украины. В этом случае штрафы могут составлять от 17 000 до 85 000 грн, а также возможное ограничение или лишение свободы на срок до трех лет.

Важно отметить, что с 12 октября 2024 года в Украине вступили в силу новые таксы за незаконный отлов водных биоресурсов, значительно повысивших размер штрафов за каждый незаконно выловленный экземпляр. Независимо от размера или веса, нарушители теперь будут платить следующие суммы:

  • Сом — 5 117 грн;
  • Сазан — 3 706 грн;
  • Толстолоб (белый, пестрый, гибриды) — 3 638 грн;
  • Амур белый или черный — 3 553 грн;
  • Судак обычный — 3 587 грн;
  • Щука — 3 468 грн;
  • Рак (кроме широкопалого и толстопалого) — 3 332 грн;
  • Окунь — 3 162 грн;
  • Жерех (белье) — 1 649 грн;
  • Лещ — 1 649 грн;
  • Клепец, красноперка, плоскирка (густера) — 1 564 грн;
  • Тарань (сплетня) — 1 564 грн;
  • Голавль — 1 598 грн;
  • Лин — 1 598 грн;
  • Рыбец обычный — 1 581 грн;
  • Карась серебристый — 1 581 грн;
  • Личинки хирономид (1 кг) — 1 411 грн;
  • Трубочник (1 кг) — 935 грн;
  • Зоопланктон (1 кг) — 476 грн;
  • Уклия (верховодка) — 85 грн;
  • Вьюн — 68 грн;
  • Ерш обычный — 51 грн;
  • Другая рыба (кроме занесенной в Красную книгу Украины) — 51 грн.

Что еще стоит знать

Напомним, народные депутаты Верховной Рады Украины выступили с инициативой усиления ответственности за нарушение ПДД. Теперь водители, регулярно проезжающие на желтый сигнал светофора, могут столкнуться не только со штрафами, но и с лишением водительских прав.

Мы также писали, что в Закарпатье родителей начнут штрафовать за прогулы детей. Они будут нести ответственность не только за пропуски занятий, но и за курение, употребление алкоголя, мелкие кражи, хулиганство и другие нарушения.

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