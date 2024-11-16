Штрафы свыше 5 тыс. грн за рыбалку — где и какую рыбу нельзя ловить в 2024 году

Рыбаки на пирсе. Фото: УНІАН

В Украине с 1 ноября 2024 года введен сезонный запрет на рыбалку в зимовальных ямах. Рыбакам рекомендуют заранее проверять, где лов рыбы запрещен, ведь нарушение правил может привести к значительным штрафам.

Об этом сообщает Госрыбагентство.

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Какой запрет на отлов рыбы в ноябре

В Украине с 1 ноября в течение осенне-зимнего периода запрещена рыбалка в зимовальных ямах — углубленных участках дна, где рыба зимует. Отлов в этих местах вредит популяции рыб и нарушает экосистему водоемов. Поэтому запрет распространяется как на промысловый, так и на любительский отлов.

Госрыбагентство обнародовало перечень мест в каждом регионе, где запрещен вылов рыбы. Ознакомиться с ним можно по ссылке. Осенне-зимний запрет на рыбалку в 2024 году будет действовать до начала весенне-летнего нереста в следующем году.

Однако ловить рыбы в осенне-зимний период все же можно, но только в специально определенных местах и при определенных условиях. Любителям разрешается:

использовать зимние удочки, спиннинги или поплавочные снасти;

использовать не более 7 крючков на одного рыбака;

избегать орудий ловли, где расстояние между струйкой и кончиком жала крючка превышает 10 мм.

Разрешается применять как природные, так и искусственные приманки.

Штраф за незаконный лов рыбы

За рыбалку в запрещенных местах предусмотрены штрафы в соответствии со ст. 85 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Сумма штрафа зависит от тяжести возбуждения и варьируется от 34 до 680 грн.

В случае нанесения значительного ущерба предусмотрена ответственность по ст. 249 Уголовного кодекса Украины. В этом случае штрафы могут составлять от 17 000 до 85 000 грн, а также возможное ограничение или лишение свободы на срок до трех лет.

Важно отметить, что с 12 октября 2024 года в Украине вступили в силу новые таксы за незаконный отлов водных биоресурсов, значительно повысивших размер штрафов за каждый незаконно выловленный экземпляр. Независимо от размера или веса, нарушители теперь будут платить следующие суммы:

Сом — 5 117 грн;

Сазан — 3 706 грн;

Толстолоб (белый, пестрый, гибриды) — 3 638 грн;

Амур белый или черный — 3 553 грн;

Судак обычный — 3 587 грн;

Щука — 3 468 грн;

Рак (кроме широкопалого и толстопалого) — 3 332 грн;

Окунь — 3 162 грн;

Жерех (белье) — 1 649 грн;

Лещ — 1 649 грн;

Клепец, красноперка, плоскирка (густера) — 1 564 грн;

Тарань (сплетня) — 1 564 грн;

Голавль — 1 598 грн;

Лин — 1 598 грн;

Рыбец обычный — 1 581 грн;

Карась серебристый — 1 581 грн;

Личинки хирономид (1 кг) — 1 411 грн;

Трубочник (1 кг) — 935 грн;

Зоопланктон (1 кг) — 476 грн;

Уклия (верховодка) — 85 грн;

Вьюн — 68 грн;

Ерш обычный — 51 грн;

Другая рыба (кроме занесенной в Красную книгу Украины) — 51 грн.

Что еще стоит знать

Напомним, народные депутаты Верховной Рады Украины выступили с инициативой усиления ответственности за нарушение ПДД. Теперь водители, регулярно проезжающие на желтый сигнал светофора, могут столкнуться не только со штрафами, но и с лишением водительских прав.

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