Штрафи понад 5 тис. грн за риболовлю — де та яку рибу не можна ловити в 2024 році

Рибалки на пірсі. Фото: УНІАН

В Україні з 1 листопада 2024 року запроваджено сезонну заборону на риболовлю в зимувальних ямах. Рибалкам рекомендують заздалегідь перевіряти, де вилов риби заборонений, адже порушення правил може призвести до значних штрафів.

Про це повідомляє Держрибагентство.

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В Україні з 1 листопада протягом осінньо-зимового періоду заборонено риболовлю в зимувальних ямах — поглиблених ділянках дна, де риба зимує. Вилов у цих місцях шкодить популяції риб та порушує екосистему водойм. Тому заборона поширюється як на промисловий, так і на любительський вилов.

Держрибагентство оприлюднило перелік місць у кожному регіоні, де заборонено вилов риби. Ознайомитися з ним можна за посиланням. Осінньо-зимова заборона на риболовлю 2024 року діятиме до початку весняно-літнього нересту наступного року.

Однак рибалити в осінньо-зимовий період все ж можна, але лише в спеціально визначених місцях і за певних умов. Любителям дозволяється:

використовувати зимові вудки, спінінги або поплавкові снасті;

використовувати не більше 7 гачків на одного рибалку;

уникати знарядь лову, де відстань між цівкою та кінчиком жала гачка перевищує 10 мм.

Дозволено застосовувати як природні, так і штучні приманки.

Штраф за незаконний вилов риби

За риболовлю в заборонених місцях передбачено штрафи відповідно до ст. 85 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Сума штрафу залежить від тяжкості порушення і варіюється від 34 до 680 грн.

У разі завдання значної шкоди передбачена відповідальність за ст. 249 Кримінального кодексу України. У цьому випадку штрафи можуть становити від 17 000 до 85 000 грн, а також можливе обмеження чи позбавлення волі на строк до трьох років.

Важливо зазначити, що з 12 жовтня 2024 року в Україні набули чинності нові такси за незаконний вилов водних біоресурсів, які значно підвищили розмір штрафів за кожен незаконно виловлений екземпляр. Незалежно від розміру чи ваги, порушники тепер сплачуватимуть такі суми:

Сом — 5 117 грн;

Сазан — 3 706 грн;

Товстолоб (білий, строкатий, гібриди) — 3 638 грн;

Амур білий або чорний — 3 553 грн;

Судак звичайний — 3 587 грн;

Щука — 3 468 грн;

Рак (крім широкопалого та товстопалого) — 3 332 грн;

Окунь — 3 162 грн;

Жерех (білизна) — 1 649 грн;

Лящ — 1 649 грн;

Клепець, краснопірка, плоскирка (густера) — 1 564 грн;

Тарань (плітка) — 1 564 грн;

Головень — 1 598 грн;

Лин — 1 598 грн;

Рибець звичайний — 1 581 грн;

Карась сріблястий — 1 581 грн;

Личинки хірономід (1 кг) — 1 411 грн;

Трубочник (1 кг) — 935 грн;

Зоопланктон (1 кг) — 476 грн;

Уклія (верховодка) — 85 грн;

В’юн — 68 грн;

Йорж звичайний — 51 грн;

Інша риба (крім занесеної до Червоної книги України) — 51 грн.

Що ще варто знати

Нагадаємо, народні депутати Верховної Ради України виступили з ініціативою посилення відповідальності за порушення правил дорожнього руху (ПДР). Відтепер водії, які регулярно проїжджають на жовтий сигнал світлофора, можуть зіткнутися не лише зі штрафами, але й із позбавленням водійських прав.

Ми також писали, що на Закарпатті батьків почнуть штрафувати за прогули дітей. Вони нестимуть відповідальність не тільки за пропуски занять, а й за куріння, вживання алкоголю, дрібні крадіжки, хуліганство та інші порушення.

