Штрафи понад 5 тис. грн за риболовлю — де та яку рибу не можна ловити в 2024 році

Які штрафи за незаконний вилов риби — за що карають рибалок
В Україні з 1 листопада 2024 року запроваджено сезонну заборону на риболовлю в зимувальних ямах. Рибалкам рекомендують заздалегідь перевіряти, де вилов риби заборонений, адже порушення правил може призвести до значних штрафів.
Про це повідомляє Держрибагентство.
Яка заборона на вилов риби в листопаді
В Україні з 1 листопада протягом осінньо-зимового періоду заборонено риболовлю в зимувальних ямах — поглиблених ділянках дна, де риба зимує. Вилов у цих місцях шкодить популяції риб та порушує екосистему водойм. Тому заборона поширюється як на промисловий, так і на любительський вилов.
Держрибагентство оприлюднило перелік місць у кожному регіоні, де заборонено вилов риби. Ознайомитися з ним можна за посиланням. Осінньо-зимова заборона на риболовлю 2024 року діятиме до початку весняно-літнього нересту наступного року.
Однак рибалити в осінньо-зимовий період все ж можна, але лише в спеціально визначених місцях і за певних умов. Любителям дозволяється:
- використовувати зимові вудки, спінінги або поплавкові снасті;
- використовувати не більше 7 гачків на одного рибалку;
- уникати знарядь лову, де відстань між цівкою та кінчиком жала гачка перевищує 10 мм.
Дозволено застосовувати як природні, так і штучні приманки.
Штраф за незаконний вилов риби
За риболовлю в заборонених місцях передбачено штрафи відповідно до ст. 85 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Сума штрафу залежить від тяжкості порушення і варіюється від 34 до 680 грн.
У разі завдання значної шкоди передбачена відповідальність за ст. 249 Кримінального кодексу України. У цьому випадку штрафи можуть становити від 17 000 до 85 000 грн, а також можливе обмеження чи позбавлення волі на строк до трьох років.
Важливо зазначити, що з 12 жовтня 2024 року в Україні набули чинності нові такси за незаконний вилов водних біоресурсів, які значно підвищили розмір штрафів за кожен незаконно виловлений екземпляр. Незалежно від розміру чи ваги, порушники тепер сплачуватимуть такі суми:
- Сом — 5 117 грн;
- Сазан — 3 706 грн;
- Товстолоб (білий, строкатий, гібриди) — 3 638 грн;
- Амур білий або чорний — 3 553 грн;
- Судак звичайний — 3 587 грн;
- Щука — 3 468 грн;
- Рак (крім широкопалого та товстопалого) — 3 332 грн;
- Окунь — 3 162 грн;
- Жерех (білизна) — 1 649 грн;
- Лящ — 1 649 грн;
- Клепець, краснопірка, плоскирка (густера) — 1 564 грн;
- Тарань (плітка) — 1 564 грн;
- Головень — 1 598 грн;
- Лин — 1 598 грн;
- Рибець звичайний — 1 581 грн;
- Карась сріблястий — 1 581 грн;
- Личинки хірономід (1 кг) — 1 411 грн;
- Трубочник (1 кг) — 935 грн;
- Зоопланктон (1 кг) — 476 грн;
- Уклія (верховодка) — 85 грн;
- В’юн — 68 грн;
- Йорж звичайний — 51 грн;
- Інша риба (крім занесеної до Червоної книги України) — 51 грн.
Що ще варто знати
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