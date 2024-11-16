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Які штрафи за незаконний вилов риби — за що карають рибалок

16 листопада 2024 17:58
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор
Штрафи понад 5 тис. грн за риболовлю — де та яку рибу не можна ловити в 2024 році
Рибалки на пірсі. Фото: УНІАН
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор

В Україні з 1 листопада 2024 року запроваджено сезонну заборону на риболовлю в зимувальних ямах. Рибалкам рекомендують заздалегідь перевіряти, де вилов риби заборонений, адже порушення правил може призвести до значних штрафів.

Про це повідомляє Держрибагентство.

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Яка заборона на вилов риби в листопаді

В Україні з 1 листопада протягом осінньо-зимового періоду заборонено риболовлю в зимувальних ямах — поглиблених ділянках дна, де риба зимує. Вилов у цих місцях шкодить популяції риб та порушує екосистему водойм. Тому заборона поширюється як на промисловий, так і на любительський вилов.

Держрибагентство оприлюднило перелік місць у кожному регіоні, де заборонено вилов риби. Ознайомитися з ним можна за посиланням. Осінньо-зимова заборона на риболовлю 2024 року діятиме до початку весняно-літнього нересту наступного року.

Однак рибалити в осінньо-зимовий період все ж можна, але лише в спеціально визначених місцях і за певних умов. Любителям дозволяється:

  • використовувати зимові вудки, спінінги або поплавкові снасті;
  • використовувати не більше 7 гачків на одного рибалку;
  • уникати знарядь лову, де відстань між цівкою та кінчиком жала гачка перевищує 10 мм.

Дозволено застосовувати як природні, так і штучні приманки.

Штраф за незаконний вилов риби

За риболовлю в заборонених місцях передбачено штрафи відповідно до ст. 85 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Сума штрафу залежить від тяжкості порушення і варіюється від 34 до 680 грн.

У разі завдання значної шкоди передбачена відповідальність за ст. 249 Кримінального кодексу України. У цьому випадку штрафи можуть становити від 17 000 до 85 000 грн, а також можливе обмеження чи позбавлення волі на строк до трьох років.

Важливо зазначити, що з 12 жовтня 2024 року в Україні набули чинності нові такси за незаконний вилов водних біоресурсів, які значно підвищили розмір штрафів за кожен незаконно виловлений екземпляр. Незалежно від розміру чи ваги, порушники тепер сплачуватимуть такі суми:

  • Сом — 5 117 грн;
  • Сазан — 3 706 грн;
  • Товстолоб (білий, строкатий, гібриди) — 3 638 грн;
  • Амур білий або чорний — 3 553 грн;
  • Судак звичайний — 3 587 грн;
  • Щука — 3 468 грн;
  • Рак (крім широкопалого та товстопалого) — 3 332 грн;
  • Окунь — 3 162 грн;
  • Жерех (білизна) — 1 649 грн;
  • Лящ — 1 649 грн;
  • Клепець, краснопірка, плоскирка (густера) — 1 564 грн;
  • Тарань (плітка) — 1 564 грн;
  • Головень — 1 598 грн;
  • Лин — 1 598 грн;
  • Рибець звичайний — 1 581 грн;
  • Карась сріблястий — 1 581 грн;
  • Личинки хірономід (1 кг) — 1 411 грн;
  • Трубочник (1 кг) — 935 грн;
  • Зоопланктон (1 кг) — 476 грн;
  • Уклія (верховодка) — 85 грн;
  • В’юн — 68 грн;
  • Йорж звичайний — 51 грн;
  • Інша риба (крім занесеної до Червоної книги України) — 51 грн.

Що ще варто знати

Нагадаємо, народні депутати Верховної Ради України виступили з ініціативою посилення відповідальності за порушення правил дорожнього руху (ПДР). Відтепер водії, які регулярно проїжджають на жовтий сигнал світлофора, можуть зіткнутися не лише зі штрафами, але й із позбавленням водійських прав.

Ми також писали, що на Закарпатті батьків почнуть штрафувати за прогули дітей. Вони нестимуть відповідальність не тільки за пропуски занять, а й за куріння, вживання алкоголю, дрібні крадіжки, хуліганство та інші порушення.
 

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