Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Фінанси arrow Батьків штрафуватимуть до 5100 грн за прогули дітей arrow

Батьків штрафуватимуть до 5100 грн за прогули дітей

9 листопада 2024 12:44
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор
За прогули та інші правопорушення дітей штрафуватимуть батьків — деталі
Школяр за партою. Фото: УНІАН
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор

На Закарпатті батьків почнуть штрафувати за прогули дітей. Вони нестимуть відповідальність не тільки за пропуски занять, а й за куріння, вживання алкоголю, дрібні крадіжки, хуліганство та інші порушення.

Про це повідомляє пресслужба Рахівської міської ради.

Читайте також:

Які штрафи за прогули дітей

Батьків неповнолітніх штрафуватимуть за такі вчинки за статтею 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Штрафи:

  • перший раз: попередження або штраф від 850 до 1700 грн;
  • повторне порушення протягом року: штраф від 1700 до 5100 грн.

Таке ж покарання застосовуватиметься до батьків, чиї діти віком від 14 до 16 років вчиняють злочини чи інші адміністративні правопорушення.

Крім того, постановою Кабінету Міністрів України № 684 затверджено Порядок ведення обліку дітей шкільного віку та учнів. Згідно з цим порядком, якщо учень, який не досяг повноліття, відсутній на навчальних заняттях протягом 10 робочих днів поспіль без поважної причини, навчальний заклад має повідомити відповідний орган Національної поліції та службу у справах дітей для вжиття заходів щодо захисту прав дитини на отримання освіти.

Причини відсутності учня на заняттях повинні бути підтверджені медичною довідкою або письмовим поясненням батьків (або одного з батьків) для неповнолітніх учнів, або учня для повнолітніх. Ці документи зберігаються в особовій справі учня протягом навчального року.

Згідно зі статтею 55 Закону України "Про освіту", батьки зобов'язані сприяти виконанню дитиною освітньої програми та досягненню передбачених цією програмою результатів навчання.

Що ще треба знати

Нагадаємо, за порушення вимог українського законодавства щодо неналежного виховання дітей їхніх батьків можуть притягнути до адміністративної відповідальності, тобто накласти штраф. Суми санкцій залежать від серйозності ситуації, в окремих випадках загрожує навіть позбавлення батьківських прав.

Ми також писали, що в Україні встановлені правила перевезення дітей у транспортних засобах. За їх недотримання водії, зокрема й таксисти, можуть отримати штраф.

школярі батьки штраф штрафи Закарпаття діти

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

15:43 Відомий український боксер несподівано помер

15:39 Знають не всі українці — яку суму в доларах треба відкладати

15:34 Усміхнені та щасливі — Залужний зачарував мережу фото з дружиною

15:30 Грошова допомога на ремонт — як отримати

15:26 Миколаїв готує пункти обігріву та підтримки перед морозами

Ціни на продукти — як здорожчали м'ясо та ковбаса у 2024 році - 80x80

Ціни на продукти — як здорожчали м'ясо та ковбаса у 2024 році

15:25 Повістка громадянину за кордоном — що робити у такій ситуації

15:11 П'ять ухилянтів намагалися переплисти Тису на надувному човні

15:00 Холостяк Терен підкорив соцмережі стильним образом — фото

14:57 Сирський сказав, скільки знищили дронами ворожих цілей за місяць

14:56 У Раді прокоментували зниження мобілізаційного віку

15:43 Відомий український боксер несподівано помер

15:39 Знають не всі українці — яку суму в доларах треба відкладати

15:34 Усміхнені та щасливі — Залужний зачарував мережу фото з дружиною

15:30 Грошова допомога на ремонт — як отримати

15:26 Миколаїв готує пункти обігріву та підтримки перед морозами

Ціни на продукти — як здорожчали м'ясо та ковбаса у 2024 році - 80x80

Ціни на продукти — як здорожчали м'ясо та ковбаса у 2024 році

15:25 Повістка громадянину за кордоном — що робити у такій ситуації

15:11 П'ять ухилянтів намагалися переплисти Тису на надувному човні

15:00 Холостяк Терен підкорив соцмережі стильним образом — фото

14:57 Сирський сказав, скільки знищили дронами ворожих цілей за місяць

14:56 У Раді прокоментували зниження мобілізаційного віку

Ексклюзив

06:34 Перевірка мобільного співробітниками ТЦК — наскільки це законно

8 листопада 2024
Ексклюзив

23:56 Ліквідація МСЕК — як отримати інвалідність у наступному році

10:38 Від Зеленського до Нікітюк — хто з відомих українців грав у КВК

Ексклюзив

05:01 Актори, музиканти та президенти — як КВК змінює життя

7 листопада 2024
Ексклюзив

18:21 Фейки про мобілізацію — одеський юрист розповів про покарання

6 листопада 2024

06:40 Золото дорожчає — вартість дорогоцінних металів у листопаді

5 листопада 2024

17:33 Гарріс чи Трамп — яких змін очікують одесити

06:58 Ціни на продукти — як здорожчали м'ясо та ковбаса у 2024 році

06:40 Ціни на латунь у листопаді — вартість 1 кг кольорових металів

06:29 Які дрова вибрати для опалення — види, переваги та альтернативи

Text

14:48 Міцні морози от-от скують Україну — коли області замете снігом

8 листопада 2024
Text

18:13 Старт опалювального сезону в Одесі — кому вже дали тепло

Text

18:08 Сєнкевич назвав кількість жертв у Миколаєві з початку війни

Text

17:50 Заява Кулеби про Трампа та підтримка від США — ефір Вечір.LIVE

Text

17:05 Сєнкевич прокоментував перший штраф за дрова без документів

Text

16:38 Попенко пояснив, чому українці платять за ледь теплі батареї

Ціни на продукти — як здорожчали м'ясо та ковбаса у 2024 році - 80x80

Ціни на продукти — як здорожчали м'ясо та ковбаса у 2024 році

Text

16:27 Як Миколаїв долає виклики мобілізації — відповідь Сєнкевича

Text

16:13 Хом'як спрогнозував, на що буде спрямована політика Трампа

Text

15:13 Ходять в СЗЧ групами — психолог відповів, чому бійці тікають

Text

13:00 Путін хоче перемовини та заморожені активи РФ — ефір День.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:22Що не казати працівнику ТЦК, якщо це ваш друг чи родич

29 жовтня 2024

18:43 Хто підлягає мобілізації у листопаді 2024 року першочергово

28 жовтня 2024

09:08 Окупанти готуються до перекидання військ на ТОТ Запоріжжя

2 листопада 2024

06:22Що не варто розповідати про себе на вимогу ТЦК — це особисте

4 листопада 2024

13:08 Поза межами спадщини — які активи не переходять нащадкам

16:59 Тисячу від Зеленського можна буде отримати готівкою — деталі

09:59 Де в Україні можна офіційно купити дрова та скільки коштує 1 м³

7 листопада 2024

07:34 Можна поплатитися — де категорично заборонено брати дрова

1 листопада 2024

23:27 Чоловік вважав ТЦК незаконною організацією — що вирішив суд

5 листопада 2024

08:02 Сержант запасу подав позов проти ТЦК через штраф — що вирішив суд