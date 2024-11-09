За прогули та інші правопорушення дітей штрафуватимуть батьків — деталі

Школяр за партою. Фото: УНІАН

На Закарпатті батьків почнуть штрафувати за прогули дітей. Вони нестимуть відповідальність не тільки за пропуски занять, а й за куріння, вживання алкоголю, дрібні крадіжки, хуліганство та інші порушення.

Про це повідомляє пресслужба Рахівської міської ради.

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Які штрафи за прогули дітей

Батьків неповнолітніх штрафуватимуть за такі вчинки за статтею 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Штрафи:

перший раз: попередження або штраф від 850 до 1700 грн;

повторне порушення протягом року: штраф від 1700 до 5100 грн.

Таке ж покарання застосовуватиметься до батьків, чиї діти віком від 14 до 16 років вчиняють злочини чи інші адміністративні правопорушення.

Крім того, постановою Кабінету Міністрів України № 684 затверджено Порядок ведення обліку дітей шкільного віку та учнів. Згідно з цим порядком, якщо учень, який не досяг повноліття, відсутній на навчальних заняттях протягом 10 робочих днів поспіль без поважної причини, навчальний заклад має повідомити відповідний орган Національної поліції та службу у справах дітей для вжиття заходів щодо захисту прав дитини на отримання освіти.

Причини відсутності учня на заняттях повинні бути підтверджені медичною довідкою або письмовим поясненням батьків (або одного з батьків) для неповнолітніх учнів, або учня для повнолітніх. Ці документи зберігаються в особовій справі учня протягом навчального року.

Згідно зі статтею 55 Закону України "Про освіту", батьки зобов'язані сприяти виконанню дитиною освітньої програми та досягненню передбачених цією програмою результатів навчання.

Що ще треба знати

Нагадаємо, за порушення вимог українського законодавства щодо неналежного виховання дітей їхніх батьків можуть притягнути до адміністративної відповідальності, тобто накласти штраф. Суми санкцій залежать від серйозності ситуації, в окремих випадках загрожує навіть позбавлення батьківських прав.

Ми також писали, що в Україні встановлені правила перевезення дітей у транспортних засобах. За їх недотримання водії, зокрема й таксисти, можуть отримати штраф.