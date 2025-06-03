Переводы через Western Union в 2025 году — какие банки работают с платежной системой

Человек заходит в отделение ПриватБанка. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Western Union — это международная система, через которую украинцы за рубежом могут срочно переводить деньги своим родным. Для многих граждан это особенно актуально в условиях полномасштабной войны с РФ.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, в каких банках в Украине можно получить перевод Western Union.

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По информации, которая доступна на сайте платежной системы, переводить и получать деньги можно в таких банках:

ПриватБанк;

Ощадбанк;

ТаскомБанк;

Полтава-Банк;

Райффайзен Банк Аваль;

ПУМБ;

ОТП Банк;

Правэкс Банк;

УкргазБанк;

БизБанк;

А-Банк;

Банк Альянс;

Укрэксимбанк;

МТБ Банк;

Пиреус Банк МКБ;

АСВИО Банк

Monobank;

NovaPay.

В то же время на портале Минфин ранее сообщалось, что некоторые банки, которые работают с Western Union напрямую, официально сотрудничают с другими финучреждениями в Украине. Это позволяет им через себя выплачивать переводы. Например, государственный ПриватБанк имеет трех партнеров — МТБ Банк, Идея Банк и АСВИО Банк.

Еще больше таких партнеров для сотрудничества с Western Union у Райффайзен Банка. Это:

Укрэксимбанк;

Банк Кредит Днепр;

ПУМБ;

Пиреус Банк МКБ;

Таскомбанк;

ОТП Банк;

Банк Восток;

Международный инвестиционный Банк;

Укрпошта.

Что такое Western Union

Это международная система срочных денежных переводов. С ее помощью можно делать и получать переводы из более чем 200 стран мира.

Внутриукраинские или международные денежные переводы можно делать без регистрации в зарубежном банке. Для этого нужно:

открыть сайт Western Union и выбрать страну, в которой сейчас находитесь;

зарегистрироваться в системе;

на главной странице кликнуть на "Отправить деньги";

среди стран-получателей выбрать Украину и указать сумму, которую планируете перевести;

выбрать способ оплаты комиссии и как получатель заберет перевод (наличными, с банковского счет или дебетовой, кредитной карты);

отправить деньги.

Напомним, украинские банки с 1 июня ужесточили лимиты на денежные переводы с карты на карту. Однако некоторые украинцы могут избежать ограничений. Узнавайте также о главных нововведениях летом этого года.