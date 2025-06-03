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Какие банки выдают деньги с Western Union — список финучреждений

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Дата публикации 3 июня 2025 18:05
Переводы через Western Union в 2025 году — какие банки работают с платежной системой
Человек заходит в отделение ПриватБанка. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Western Union — это международная система, через которую украинцы за рубежом могут срочно переводить деньги своим родным. Для многих граждан это особенно актуально в условиях полномасштабной войны с РФ.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, в каких банках в Украине можно получить перевод Western Union.

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Какие банки работают с Western Union

По информации, которая доступна на сайте платежной системы, переводить и получать деньги можно в таких банках:

  • ПриватБанк;
  • Ощадбанк;
  • ТаскомБанк;
  • Полтава-Банк;
  • Райффайзен Банк Аваль;
  • ПУМБ;
  • ОТП Банк;
  • Правэкс Банк;
  • УкргазБанк;
  • БизБанк;
  • А-Банк;
  • Банк Альянс;
  • Укрэксимбанк;
  • МТБ Банк;
  • Пиреус Банк МКБ;
  • АСВИО Банк
  • Monobank;
  • NovaPay.

В то же время на портале Минфин ранее сообщалось, что некоторые банки, которые работают с Western Union напрямую, официально сотрудничают с другими финучреждениями в Украине. Это позволяет им через себя выплачивать переводы. Например, государственный ПриватБанк имеет трех партнеров — МТБ Банк, Идея Банк и АСВИО Банк.

Еще больше таких партнеров для сотрудничества с Western Union у Райффайзен Банка. Это:

  • Укрэксимбанк;
  • Банк Кредит Днепр;
  • ПУМБ;
  • Пиреус Банк МКБ;
  • Таскомбанк;
  • ОТП Банк;
  • Банк Восток;
  • Международный инвестиционный Банк;
  • Укрпошта.

Что такое Western Union

Это международная система срочных денежных переводов. С ее помощью можно делать и получать переводы из более чем 200 стран мира.

Внутриукраинские или международные денежные переводы можно делать без регистрации в зарубежном банке. Для этого нужно:

  • открыть сайт Western Union и выбрать страну, в которой сейчас находитесь;
  • зарегистрироваться в системе;
  • на главной странице кликнуть на "Отправить деньги";
  • среди стран-получателей выбрать Украину и указать сумму, которую планируете перевести;
  • выбрать способ оплаты комиссии и как получатель заберет перевод (наличными, с банковского счет или дебетовой, кредитной карты);
  • отправить деньги.

Напомним, украинские банки с 1 июня ужесточили лимиты на денежные переводы с карты на карту. Однако некоторые украинцы могут избежать ограничений. Узнавайте также о главных нововведениях летом этого года.

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Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
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