Переводы через Western Union в 2025 году — какие банки работают с платежной системой

Какие банки выдают деньги с Western Union — список финучреждений
Western Union — это международная система, через которую украинцы за рубежом могут срочно переводить деньги своим родным. Для многих граждан это особенно актуально в условиях полномасштабной войны с РФ.
Редакция Новини.LIVE рассказывает, в каких банках в Украине можно получить перевод Western Union.
Какие банки работают с Western Union
По информации, которая доступна на сайте платежной системы, переводить и получать деньги можно в таких банках:
- ПриватБанк;
- Ощадбанк;
- ТаскомБанк;
- Полтава-Банк;
- Райффайзен Банк Аваль;
- ПУМБ;
- ОТП Банк;
- Правэкс Банк;
- УкргазБанк;
- БизБанк;
- А-Банк;
- Банк Альянс;
- Укрэксимбанк;
- МТБ Банк;
- Пиреус Банк МКБ;
- АСВИО Банк
- Monobank;
- NovaPay.
В то же время на портале Минфин ранее сообщалось, что некоторые банки, которые работают с Western Union напрямую, официально сотрудничают с другими финучреждениями в Украине. Это позволяет им через себя выплачивать переводы. Например, государственный ПриватБанк имеет трех партнеров — МТБ Банк, Идея Банк и АСВИО Банк.
Еще больше таких партнеров для сотрудничества с Western Union у Райффайзен Банка. Это:
- Укрэксимбанк;
- Банк Кредит Днепр;
- ПУМБ;
- Пиреус Банк МКБ;
- Таскомбанк;
- ОТП Банк;
- Банк Восток;
- Международный инвестиционный Банк;
- Укрпошта.
Что такое Western Union
Это международная система срочных денежных переводов. С ее помощью можно делать и получать переводы из более чем 200 стран мира.
Внутриукраинские или международные денежные переводы можно делать без регистрации в зарубежном банке. Для этого нужно:
- открыть сайт Western Union и выбрать страну, в которой сейчас находитесь;
- зарегистрироваться в системе;
- на главной странице кликнуть на "Отправить деньги";
- среди стран-получателей выбрать Украину и указать сумму, которую планируете перевести;
- выбрать способ оплаты комиссии и как получатель заберет перевод (наличными, с банковского счет или дебетовой, кредитной карты);
- отправить деньги.
Напомним, украинские банки с 1 июня ужесточили лимиты на денежные переводы с карты на карту. Однако некоторые украинцы могут избежать ограничений. Узнавайте также о главных нововведениях летом этого года.
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