Ліміти на карткові перекази у 2025 році — кого з українців не торкнуться обмеження у червні

Людина з банківською карткою біля банкомату. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Клієнти українських банків з 1 червня 2025 року зможуть переказувати з картки на картку не 150 тис., а 100 тис. гривень. Втім, обмеження можуть не хвилювати громадян, які виконають одну важливу умову.

Про це сказав журналістам інформагентства УНІАН фінансовий аналітик Андрій Шевчишин.

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Андрій Шевчишин пояснив, що якщо клієнт офіційно підтвердить законність надходження коштів, тоді у нього не буде проблем переказати суму у 100 тис. гривень — чи то особа волонтер, чи то є зарплатна картка, чи то інший випадок.

Так, фінустановам можна, наприклад, надати:

інформацію, що кошти були отримані за продаж автівки;

інший документ, який підтверджує офіційне походження коштів.

"Тоді у банку не буде жодних питань щодо відправки чи отримання такої суми", — підкреслив фінаналітик.

Шевчишин також зауважив, що на початку під ліміти потрапили р2р перекази (з картки на картку). Так українські банки розпочали боротьбу з так званими дропами. Та згодом виявилося, що платежі за реквізитами IBAN теж можуть бути використані для того, щоби уникнути обмежень.

"Ми розуміємо, що кожен клієнт може використовувати декілька банків для проведення операцій, якщо потрібно — тобто з двох банків може зробити суму 200 тисяч. Але немає ніяких питань, якщо гроші офіційні, легальні", — сказав Андрій Шевчишин.

Експерт також пояснив, чи допоможуть обійти обмеження банки, які не стали підписувати меморандум "Про забезпечення прозорості функціонування ринку банківських послуг" у грудні 2024 року.

"Інші банки, які не підписали, у них або інша модель роботи, або це неактивні чи зовсім маленькі банки, які не можуть вплинути на ринок жодним чином. Основна маса банків, які реально мають вплив, беруть участь в цьому меморандумі", — підкреслив Андрій Шевчишин.

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