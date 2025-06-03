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Які банки видають гроші з Western Union — список фінустанов

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Дата публікації: 3 червня 2025 18:05
Перекази через Western Union у 2025 році — які банки працюють з платіжною системою
Людина заходить у відділення ПриватБанку. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Western Union — це міжнародна система, через яку українці за кордоном можуть терміново переказувати гроші своїм рідним. Для багатьох громадян це особливо актуально в умовах повномасштабної війни з РФ.

Редакція Новини.LIVE розповідає, у яких банках в Україні можна отримати переказ Western Union.

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Які банки працюють з Western Union

За інформацією, яка доступна на сайті платіжної системи, переказувати та отримувати гроші можна у таких банках: 

  • ПриватБанк;
  • Ощадбанк;
  • ТаскомБанк;
  • Полтава-Банк;
  • Райффайзен Банк Аваль;
  • ПУМБ;
  • OTП Банк;
  • Правекс Банк;
  • УкргазБанк;
  • БізБанк;
  • А-Банк;
  • Банк Альянс;
  • Укрексімбанк;
  • МТБ Банк;
  • Піреус Банк МКБ;
  • АСВІО Банк
  • Monobank;
  • NovaPay.

Водночас на порталі Мінфін раніше повідомлялося, що деякі банки, які працюють з Western Union напряму, офіційно співпрацюють з іншими фінустановами в Україні. Це дозволяє їм через себе виплачувати перекази. Наприклад, державний ПриватБанк має трьох партнерів — МТБ Банк, Ідея Банк та АСВІО Банк. 

Ще більше таких партнерів для співпраці з Western Union у Райффайзен Банку. Це:

  • Укрексімбанк;
  • Банк Кредит Дніпро;
  • ПУМБ;
  • Піреус Банк МКБ;
  • Таскомбанк;
  • ОТП Банк;
  • Банк Восток;
  • Міжнародний інвестиційний Банк;
  • Укрпошта.

Що таке Western Union

Це міжнародна система термінових грошових переказів. За її допомогою можна робити та отримувати перекази з понад 200 країн світу.

Внутрішньоукраїнські або міжнародні грошові перекази можна робити без реєстрації у закордонному банку. Для цього потрібно: 

  • відкрити сайт Western Union та обрати країну, в якій зараз перебуваєте;
  • зареєструватись у системі;
  • на головній сторінці клікнути на "Надіслати гроші";
  • серед країн-отримувачів обрати Україну та вказати суму, яку плануєте переказати;
  • обрати спосіб оплати комісії та як одержувач отримає переказ (готівкою, на банківський рахунок чи дебетову, кредитну картку);
  • надіслати гроші.

Нагадаємо, українські банки з 1 червня знизили ліміти на грошові перекази з картки на картку. Однак деякі українці можуть уникнути обмежень. Дізнавайтесь також про головні нововведення влітку цього року.

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Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
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