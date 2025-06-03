Перекази через Western Union у 2025 році — які банки працюють з платіжною системою

Людина заходить у відділення ПриватБанку. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Western Union — це міжнародна система, через яку українці за кордоном можуть терміново переказувати гроші своїм рідним. Для багатьох громадян це особливо актуально в умовах повномасштабної війни з РФ.

Редакція Новини.LIVE розповідає, у яких банках в Україні можна отримати переказ Western Union.

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Які банки працюють з Western Union

За інформацією, яка доступна на сайті платіжної системи, переказувати та отримувати гроші можна у таких банках:

ПриватБанк;

Ощадбанк;

ТаскомБанк;

Полтава-Банк;

Райффайзен Банк Аваль;

ПУМБ;

OTП Банк;

Правекс Банк;

УкргазБанк;

БізБанк;

А-Банк;

Банк Альянс;

Укрексімбанк;

МТБ Банк;

Піреус Банк МКБ;

АСВІО Банк

Monobank;

NovaPay.

Водночас на порталі Мінфін раніше повідомлялося, що деякі банки, які працюють з Western Union напряму, офіційно співпрацюють з іншими фінустановами в Україні. Це дозволяє їм через себе виплачувати перекази. Наприклад, державний ПриватБанк має трьох партнерів — МТБ Банк, Ідея Банк та АСВІО Банк.

Ще більше таких партнерів для співпраці з Western Union у Райффайзен Банку. Це:

Укрексімбанк;

Банк Кредит Дніпро;

ПУМБ;

Піреус Банк МКБ;

Таскомбанк;

ОТП Банк;

Банк Восток;

Міжнародний інвестиційний Банк;

Укрпошта.

Що таке Western Union

Це міжнародна система термінових грошових переказів. За її допомогою можна робити та отримувати перекази з понад 200 країн світу.

Внутрішньоукраїнські або міжнародні грошові перекази можна робити без реєстрації у закордонному банку. Для цього потрібно:

відкрити сайт Western Union та обрати країну, в якій зараз перебуваєте;

зареєструватись у системі;

на головній сторінці клікнути на "Надіслати гроші";

серед країн-отримувачів обрати Україну та вказати суму, яку плануєте переказати;

обрати спосіб оплати комісії та як одержувач отримає переказ (готівкою, на банківський рахунок чи дебетову, кредитну картку);

надіслати гроші.

Нагадаємо, українські банки з 1 червня знизили ліміти на грошові перекази з картки на картку. Однак деякі українці можуть уникнути обмежень. Дізнавайтесь також про головні нововведення влітку цього року.