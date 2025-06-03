Перекази через Western Union у 2025 році — які банки працюють з платіжною системою

Які банки видають гроші з Western Union — список фінустанов
Western Union — це міжнародна система, через яку українці за кордоном можуть терміново переказувати гроші своїм рідним. Для багатьох громадян це особливо актуально в умовах повномасштабної війни з РФ.
Редакція Новини.LIVE розповідає, у яких банках в Україні можна отримати переказ Western Union.
Які банки працюють з Western Union
За інформацією, яка доступна на сайті платіжної системи, переказувати та отримувати гроші можна у таких банках:
- ПриватБанк;
- Ощадбанк;
- ТаскомБанк;
- Полтава-Банк;
- Райффайзен Банк Аваль;
- ПУМБ;
- OTП Банк;
- Правекс Банк;
- УкргазБанк;
- БізБанк;
- А-Банк;
- Банк Альянс;
- Укрексімбанк;
- МТБ Банк;
- Піреус Банк МКБ;
- АСВІО Банк
- Monobank;
- NovaPay.
Водночас на порталі Мінфін раніше повідомлялося, що деякі банки, які працюють з Western Union напряму, офіційно співпрацюють з іншими фінустановами в Україні. Це дозволяє їм через себе виплачувати перекази. Наприклад, державний ПриватБанк має трьох партнерів — МТБ Банк, Ідея Банк та АСВІО Банк.
Ще більше таких партнерів для співпраці з Western Union у Райффайзен Банку. Це:
- Укрексімбанк;
- Банк Кредит Дніпро;
- ПУМБ;
- Піреус Банк МКБ;
- Таскомбанк;
- ОТП Банк;
- Банк Восток;
- Міжнародний інвестиційний Банк;
- Укрпошта.
Що таке Western Union
Це міжнародна система термінових грошових переказів. За її допомогою можна робити та отримувати перекази з понад 200 країн світу.
Внутрішньоукраїнські або міжнародні грошові перекази можна робити без реєстрації у закордонному банку. Для цього потрібно:
- відкрити сайт Western Union та обрати країну, в якій зараз перебуваєте;
- зареєструватись у системі;
- на головній сторінці клікнути на "Надіслати гроші";
- серед країн-отримувачів обрати Україну та вказати суму, яку плануєте переказати;
- обрати спосіб оплати комісії та як одержувач отримає переказ (готівкою, на банківський рахунок чи дебетову, кредитну картку);
- надіслати гроші.
Нагадаємо, українські банки з 1 червня знизили ліміти на грошові перекази з картки на картку. Однак деякі українці можуть уникнути обмежень. Дізнавайтесь також про головні нововведення влітку цього року.
Читайте Новини.LIVE!