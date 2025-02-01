Финмониторинг в Украине с 1 февраля 2025 года — новые лимиты и проверки доходов

Банковские карточки. Фото: Freepik

С 1 февраля 2025 года в Украине вступает в силу новый меморандум по финансовому мониторингу граждан и предпринимателей. Национальный банк Украины и ведущие банки подписали этот документ с целью усиления контроля за финансовыми операциями. Основная цель нововведений — борьба с теневой экономикой, мошенничеством и нелегальным оборотом средств.

Редакция Новини.LIVE разбиралась, какие трудности могут возникнуть у украинцев и насколько эффективными будут эти меры в борьбе с нелегальным финансовым оборотом.

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Основные изменения, которые вступают в силу

Лимиты на финансовые операции — в зависимости от уровня риска клиента, устанавливаются ограничения на переводы от 50 до 150 тысяч гривен.

Подтверждение доходов — для увеличения лимитов клиенты должны предоставить документальное подтверждение источников поступления средств.

Круглосуточный финансовый мониторинг — банки вводят автоматизированную систему отслеживания транзакций, особенно в ночное время.

Обмен данными между банками — кредитные учреждения будут делиться информацией о клиентах, что может повлиять на уровень банковской конфиденциальности.

Реестр дропов — создание базы сомнительных клиентов, что усложнит открытие новых счетов.

Как будут работать лимиты

Новые ограничения будут действовать в зависимости от категории риска клиента:

Высокорисковые клиенты — максимальный лимит на переводы 50 тысяч гривен в месяц.

Среднерисковые и низкорисковые клиенты — до 150 тысяч гривен в месяц (с 1 июня 2025 года эта сумма уменьшится до 100 тысяч).

Чтобы поднять лимит, клиент должен предоставить документы, которые подтверждают его доходы. Это могут быть справки о заработной плате, налоговые декларации, выписки о получении социальных выплат и т.д. Если доходы официально не подтверждены, лимиты останутся ограниченными.

Как это повлияет на украинцев

Новые правила коснутся:

Физических лиц, которые осуществляют крупные транзакции без подтвержденных доходов.

ФЛП, особенно первой группы, которые зарегистрированы менее чем полгода.

Украинцев за границей, которые используют отечественные банки для получения заработка.

При этом нововведения не повлияют на операции между собственными счетами в одном банке.

Дополнительные риски

Финансовые эксперты предостерегают, что обмен информацией между банками фактически отменяет банковскую тайну. Кроме того, проверки могут создать трудности для граждан, которые работают за границей и пересылают деньги в Украину.

Почему это внедряют

По словам НБУ, нововведения направлены на борьбу с отмыванием денег, финансированием терроризма и незаконной деятельностью. Также это приближает банковскую систему Украины к европейским стандартам.

Ранее мы рассказывали, как украинцам избежать подозрений относительно незаконного происхождения средств на счету. Важно сохранять положительную кредитную историю, не совершать подозрительных транзакций и просить друзей и родственников правильно указывать назначение переводов. Это позволит избежать излишнего внимания со стороны финансового мониторинга.

Напомним также, 2025 год принес для украинцев ряд новых изменений. Это касается вопросов уплаты налогов, усиления финансового мониторинга, роста стоимости "автогражданки" для водителей, а также введения новых акцизов на топливо. Есть вероятность, что в течение года появятся и другие важные изменения, которые коснутся многих наших граждан.