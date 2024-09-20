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Как увеличить пенсию украинцам, которым за 60 — ответ Кабмина

20 сентября 2024 13:00
Ксения Симонова - Редактор
Пенсии 60-летних украинцев могут вырасти — совет Кабмина
Пожилые люди. Фото: Freepik
Ксения Симонова - Редактор

В правительстве рассказали о действенном методе повышения размера пенсии украинцев старше 60 лет. Это станет возможным, если знать некоторые нюансы пенсионного законодательства.

Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров.

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Как существенно увеличить размер пенсии

Как отмечают в правительстве, ссылаясь на информацию Пенсионного фонда Украины (ПФУ), конечный размер пенсионной выплаты гарантированно будет больше, если гражданин решит выйти на заслуженный отдых позже 60 лет.

Граждане, которые получили право на страховую пенсию по возрасту, однако после достижения пенсионного возраста изъявили желание продлить свою трудовую деятельность, будут получать пенсию позже повышенного размера.

"В законе о пенсионном страховании есть нормы, которые поощряют граждан к более позднему выходу на пенсию. Речь идет о назначении пенсии "с отсрочкой". Тем, кто получил право на страховую пенсию по возрасту, но после достижения пенсионного возраста изъявил желание работать и получать пенсию позже, основной размер пенсии увеличивается", — сообщили специалисты.

Так, пенсия вырастет следующим образом:

  • в случае отсрочки выхода на заслуженный отдых сроком до 60 месяцев — на 0,5% за каждый полный месяц стажа, следующего за месяцем достижения пенсионного возраста;
  • в случае отсрочки выхода на пенсию на срок более 60 месяцев — на 0,75% за каждый полный месяц стажа, начиная с месяца, следующего за месяцем достижения пенсионного возраста.

"Важно! Повышение размера пенсии за неполный месяц страхового стажа не осуществляется", — подчеркнули в Кабинете министров.

Что еще стоит знать

Напомним, в сентябре текущего года некоторые граждане смогут получить надбавки в 450 гривен. Речь идет о доплатах по возрасту, право на которые возникает при выполнении нескольких критериев.

Также мы писали, что в Украине в следующем году ожидается ужесточение требований права на пенсионные выплаты для части граждан. Известно, как изменятся правила выхода на "заслуженный отдых".

Кабинет министров выплаты пенсии работа пенсионеры

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