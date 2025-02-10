Цена за 1 грамм золота в Украине по состоянию на 10 февраля 2025 года — актуальные тарифы ломбардов

Слитки золота в руке. Фото: businessinsider.com

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Мировые цены на золото в последнее время демонстрируют значительный рост. Он вызван инфляционными ожиданиями, геополитической нестабильностью и политикой центральных банков, которые сейчас активно наращивают золотые резервы.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит сдать 1 г золота в Украине по состоянию на 10 февраля.

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Что происходит с ценами на золото и драгоценные металлы

Цены на золото в среду выросли на 1,2%, достигнув нового рекордного уровня более 2 877 долларов за унцию. Рост происходит на фоне беспокойства из-за последствий торговых войн, в частности между США и Китаем, а также из-за возможного влияния новых тарифов на инфляцию и монетарную политику США.

По данным экспертов, увеличение спроса на золото наблюдается, поскольку крупные дилеры пытаются перевезти металл в США до введения пошлин. Так называемые арендные ставки (lease rates) на золото в Лондоне выросли до 4,7% в месяц, тогда как ранее были близки к нулю. Также подорожали серебро, платина и палладий.

Цены на золото в Украине

Закупочные цены на золото от Национального банка Украины:

Банковский металл (доведенный до самых высоких проб в соответствии с мировыми стандартами): 3 782,90 грн/грамм.

Банковский металл, который требует доведения его признанными производителями до стандартов качества: 3 771,55 грн/грамм.

Золото, которое не соответствует требованиям по качеству банковских металлов: 3 745,07 грн/грамм.

Закупочные цены на золото в ломе от Национального банка Украины:

333 проба: 1 247,11 грн/грамм;

375 проба: 1 404,40 грн/грамм;

500 проба: 1 872,54 грн/грамм;

583 проба: 2 183,38 грн/грамм;

585 проба: 2 190,87 грн/грамм;

750 проба: 2 808,80 грн/грамм;

900 проба: 3 370,56 грн/грамм;

916 проба: 3 430,48 грн/грамм;

958 проба: 3 587,78 грн/грамм;

999 проба: 3 741,32 грн/грамм;

999,9 проба: 3 744,70 грн/грамм.

Средняя цена на золото в ломбардах Украины:

375 проба: 1 524,75 грн/грамм;

500 проба: 2 088,33 грн/грамм;

583 проба: 2 451,20 грн/грамм;

585 проба: 2 456,00 грн/грамм;

750 проба: 3 132,40 грн/грамм;

900 проба: 3 738,50 грн/грамм;

916 проба: 3 801,50 грн/грамм;

958 проба: 4 002,20 грн/грамм;

999 проба: 4 028,66 грн/грамм.

Что еще стоит знать украинцам

Латунь, хотя и не является драгоценным металлом, но также может принести неплохой доход. Ее охотно принимают на переработку.

Также пункты приема лома активно закупают другие цветные металлы. В феврале цены на алюминий в Украине продолжают удерживаться на высоком уровне.