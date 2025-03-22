Цена 1 грамма золота в Украине 22 марта 2025 года — актуальные данные НБУ и ломбардов

Слитки золота. Фото: Reuters

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

В марте 2025 года цены на золото во всем мире демонстрируют устойчивый рост. Этот металл по-прежнему остается популярным инструментом для защиты от инфляции и надежным активом для инвесторов в периоды экономической нестабильности.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит сдать 1 г золота в Украине по состоянию на 22 марта.

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Что происходит с ценами на золото

В пятницу, 22 марта, цены на золото в мире снизились более чем на 1% на фоне укрепления доллара и фиксации прибыли. Спотовая цена на золото упала на 1,4%, до 3 001,03 доллара за унцию. Фьючерсы на золото в США снизились на 1,2%, до 3 007,80 доллара за унцию.

Несмотря на падение, с начала недели золото подорожало на 0,7%. Геополитическая и экономическая неопределенность, а также ожидания снижения процентной ставки Федеральной резервной системы США способствовали третьему подряд недельному росту котировок.

Золото, которое традиционно рассматривается как надежный актив в периоды геополитической и экономической нестабильности и обычно демонстрирует рост в условиях низких процентных ставок, в этом году уже достигло 16 рекордных значений. В четверг оно обновило исторический максимум, поднявшись до 3 057,21 доллара за унцию.

"Стабильный спрос на активы-убежища, вызванный как торговыми проблемами, так и геополитическими рисками, остается основной движущей силой роста цен на золото", — заявил вице-президент и старший стратег по металлам в Zaner Metals Питер Грант.

Цены на золото в Украине

Закупочные цены на золото от Национального банка Украины:

Банковский металл (доведенный до наивысших проб в соответствии с мировыми стандартами): 4 020,61 грн/грамм.

Банковский металл, который требует доведения его признанными производителями до стандартов качества: 4 008,55 грн/грамм.

Золото, которое не соответствует требованиям по качеству банковских металлов: 3 980,40 грн/грамм.

Закупочные цены на золото в ломе от Национального банка Украины:

333 проба: 1 325,47 грн/грамм;

375 проба: 1 492,65 грн/грамм;

500 проба: 1 990,20 грн/грамм;

583 проба: 2 320,57 грн/грамм;

585 проба: 2 328,53 грн/грамм;

750 проба: 2 985,30 грн/грамм;

900 проба: 3 582,36 грн/грамм;

916 проба: 3 646,05 грн/грамм;

958 проба: 3 813,22 грн/грамм;

999 проба: 3 976,42 грн/грамм;

999,9 проба: 3 980,00 грн/грамм.

Средняя цена на золото в ломбардах Украины:

375 проба: 1 501,25 грн/грамм;

500 проба: 1 935,66 грн/грамм;

583 проба: 2 520,20 грн/грамм;

585 проба: 2 525,00 грн/грамм;

750 проба: 3 212,60 грн/грамм;

900 проба: 3 863,00 грн/грамм;

916 проба: 3 865,75 грн/грамм;

958 проба: 3 943,66 грн/грамм;

999 проба: 4 450,00 грн/грамм.

Что еще стоит знать украинцам

Стоимость черных металлов, безусловно, значительно ниже цены золота. Однако собрать большой объем чугуна или стали гораздо проще, чем накопить много золотых изделий.

Не менее выгодной может быть сдача цветных металлов. За них предлагают неплохие деньги, а изделия таких материалов встречаются везде. Например, в Украине цены на алюминий демонстрируют постоянный рост.