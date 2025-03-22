Ціна 1 грама золота в Україні 22 березня 2025 ріку — актуальні дані НБУ та ломбардів

Злитки золота. Фото: Reuters

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

У березні 2025 року ціни на золото у всьому світі демонструють стійке зростання. Цей метал, як і раніше, залишається популярним інструментом для захисту від інфляції та надійним активом для інвесторів у періоди економічної нестабільності.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує здати 1 г золота в Україні станом на 22 березня.

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Що відбувається з цінами на золото

У п'ятницю, 22 березня, ціни на золото у світі знизилися більш як на 1% на тлі зміцнення долара та фіксації прибутку. Спотова ціна на золото впала на 1,4%, до 3 001,03 долара за унцію. Ф'ючерси на золото у США знизилися на 1,2%, до 3 007,80 долара за унцію.

Попри падіння, з початку тижня золото подорожчало на 0,7%. Геополітична та економічна невизначеність, а також очікування зниження процентної ставки Федеральної резервної системи США сприяли третьому поспіль тижневому зростанню котирувань.

Золото, яке традиційно розглядається як надійний актив у періоди геополітичної та економічної нестабільності та зазвичай демонструє зростання в умовах низьких відсоткових ставок, цього року вже досягло 16 рекордних значень. У четвер воно оновило історичний максимум, піднявшись до 3 057,21 долара за унцію.

"Стабільний попит на активи-притулки, викликаний як торговельними проблемами, так і геополітичними ризиками, залишається основною рушійною силою зростання цін на золото", — заявив віцепрезидент і старший стратег по металах в Zaner Metals Пітер Грант.

Ціни на золото в Україні

Закупівельні ціни на золото від Національного банку України:

Банківський метал (доведений до найвищих проб відповідно до світових стандартів): 4 020,61 грн/грам.

Банківський метал, який потребує доведення його визнаними виробниками до стандартів якості: 4 008,55 грн/грам.

Золото, яке не відповідає вимогам щодо якості банківських металів: 3 980,40 грн/грам.

Закупівельні ціни на золото у брухті від Національного банку України:

333 проба: 1 325,47 грн/грам;

375 проба: 1 492,65 грн/грам;

500 проба: 1 990,20 грн/грам;

583 проба: 2 320,57 грн/грам;

585 проба: 2 328,53 грн/грам;

750 проба: 2 985,30 грн/грам;

900 проба: 3 582,36 грн/грам;

916 проба: 3 646,05 грн/грам;

958 проба: 3 813,22 грн/грам;

999 проба: 3 976,42 грн/грам;

999,9 проба: 3 980,00 грн/грам.

Середня ціна на золото в ломбардах України:

375 проба: 1 501,25 грн/грам;

500 проба: 1 935,66 грн/грам;

583 проба: 2 520,20 грн/грам;

585 проба: 2 525,00 грн/грам;

750 проба: 3 212,60 грн/грам;

900 проба: 3 863,00 грн/грам;

916 проба: 3 865,75 грн/грам;

958 проба: 3 943,66 грн/грам;

999 проба: 4 450,00 грн/грам.

Що ще варто знати українцям

Вартість чорних металів, безумовно, значно нижча за ціну золота. Однак зібрати великий обсяг чавуну або сталі набагато простіше, ніж накопичити багато золотих виробів.

Не менш вигідним може бути здавання кольорових металів. За них пропонують непогані гроші, а вироби таких матеріалів зустрічаються скрізь. Наприклад, в Україні ціни на алюміній демонструють постійне зростання.