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Как вдвое увеличить пенсию – полезные советы будущим пенсионерам

7 января 2024 06:10
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор
Как увеличить пенсию в 2024 году
Женщина на улице Киева. Фото: Новини.LIVE, Олег Переверзев
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор

В 2024 году в Украине, чтобы выйти на пенсию в 60 лет, у человека должен быть страховой стаж не менее 31 года. Но каждый украинец может отсрочить свой выход на заслуженный отдых по собственному желанию и таким образом увеличить свою пенсию.

Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

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В Украине действует законодательство, поощряющее украинцев к более позднему выходу на пенсию. Так, если человек получил право на пенсию по возрасту, но решил работать и получать пенсию позже, пенсия по возрасту назначается с учетом приобретенного страхового стажа на день обращения за назначением пенсии.

При назначении пенсии с отсрочкой основной размер пенсионной выплаты должен увеличиться следующим образом:

  • по 0,5% - прибавят за каждый полный месяц стажа, начиная с месяца, следующего за месяцем достижения пенсионного возраста, в случае отсрочки выхода на заслуженный отдых на срок до 60 месяцев;
  • по 0,75% — начислят за каждый полный месяц стажа, начиная с месяца, следующего за месяцем достижения пенсионного возраста, в случае отсрочки выхода на пенсию на срок более 60 месяцев.

По словам специалистов, если человек отсрочит свой выход на пенсию на период менее 60 месяцев, то за каждый год такой отсрочки он получит надбавку к пенсии в размере 6% (0,5 х 12), за два года более позднего выхода на пенсию. 12% (0,5 х 24) и т.д. А вот отсрочка на шесть лет (это 72 месяца) уже увеличит основной размер пенсии на 54% (72 х 0,75).

Обратите внимание, что для увеличения пенсионных выплат учитываются только полные месяцы работы: повышение размера пенсии за неполный месяц страхового стажа не осуществляется.

Что еще нужно знать

Напомним, что в марте 2024 года в Украине должна состояться масштабная индексация пенсий. В правительстве планируется, что солидарная пенсия для граждан должна составлять 30% от среднего заработка.

Мы также писали о том, как пройти идентификацию для получения пенсии и на какие вопросы отвечать во время этого процесса. Часть пенсионеров обязана пройти идентификацию в Пенсионном фонде Украины, чтобы не потерять свои пенсионные выплаты. Во время этого процесса украинцам будет задан ряд вопросов.

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