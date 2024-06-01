Что изменится в Украине и для украинцев с 1 июня 2024 года

Гривна в руках. Фото: tagesanzeiger.ch

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

В июне 2024 года в Украине, вероятно, будут приняты решения о повышении некоторых налогов и акцизных сборов. Впрочем, реальный рост отчислений в бюджет может произойти несколько позже.

Новини.LIVE рассказывают, как изменятся налоги и акцизы в июне.

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Как могут измениться налоги

В настоящее время Кабмин разрабатывает законопроект, направленный на повышение налогов, включая НДС и военный сбор. Эти изменения могут коснуться как общего повышения ставок, так и введения военного сбора для субъектов, применяющих упрощенную систему налогообложения.

Планируется увеличение военного сбора с 1,5% до 5%. Такая же ставка в 5% может быть установлена ​​для физических лиц-предпринимателей. Вопрос повышения уровня НДС все еще обсуждается, предполагаемое увеличение составляет 2-3%.

Законопроект может быть представлен в Верховную Раду уже к концу июня. Однако эксперты отмечают, что даже при скорейшем принятии документа новые ставки начнут действовать не раньше сентября.

Как изменятся акцизы в июне

Кроме того, власти планируют повысить акцизы на табачные изделия, алкоголь и топливо для финансирования армии. Увеличение акциза приведет к значительному удорожанию бензина.

В мае Верховная Рада зарегистрировала законопроект №11256, предусматривающий повышение налогов на подакцизные товары. В частности, он предусматривает поэтапное увеличение акциза на горючее до 2028 года.

Согласно тексту законопроекта, до 1 января 2028 года акциз на бензин должен составлять 359 евро за 1000 литров, на дизельное топливо – 330 евро за 1000 литров, а на автогаз – 277 евро за 1000 литров.

Напомним, комитет Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике поддержал реестр. №11256 об увеличении акцизов на топливо на своем заседании 31 мая. Решение приведет к удорожанию горючего для украинских автомобилистов уже в июле.

Мы также писали, что в Ассоциации владельцев малого и среднего бизнеса предупреждают о негативных последствиях повышения акциза на дизель и бензин. Ожидается массовое закрытие бизнеса.