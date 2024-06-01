Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Финансы arrow Как в Украине изменятся налоги и акцизы в июне — за что будем платить больше arrow

Как в Украине изменятся налоги и акцизы в июне — за что будем платить больше

1 июня 2024 04:54
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей
Что изменится в Украине и для украинцев с 1 июня 2024 года
Гривна в руках. Фото: tagesanzeiger.ch
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей

В июне 2024 года в Украине, вероятно, будут приняты решения о повышении некоторых налогов и акцизных сборов. Впрочем, реальный рост отчислений в бюджет может произойти несколько позже.

Новини.LIVE рассказывают, как изменятся налоги и акцизы в июне.

Читайте также:

Как могут измениться налоги

В настоящее время Кабмин разрабатывает законопроект, направленный на повышение налогов, включая НДС и военный сбор. Эти изменения могут коснуться как общего повышения ставок, так и введения военного сбора для субъектов, применяющих упрощенную систему налогообложения.

Планируется увеличение военного сбора с 1,5% до 5%. Такая же ставка в 5% может быть установлена ​​для физических лиц-предпринимателей. Вопрос повышения уровня НДС все еще обсуждается, предполагаемое увеличение составляет 2-3%.

Законопроект может быть представлен в Верховную Раду уже к концу июня. Однако эксперты отмечают, что даже при скорейшем принятии документа новые ставки начнут действовать не раньше сентября.

Как изменятся акцизы в июне

Кроме того, власти планируют повысить акцизы на табачные изделия, алкоголь и топливо для финансирования армии. Увеличение акциза приведет к значительному удорожанию бензина.

В мае Верховная Рада зарегистрировала законопроект №11256, предусматривающий повышение налогов на подакцизные товары. В частности, он предусматривает поэтапное увеличение акциза на горючее до 2028 года.

Согласно тексту законопроекта, до 1 января 2028 года акциз на бензин должен составлять 359 евро за 1000 литров, на дизельное топливо – 330 евро за 1000 литров, а на автогаз – 277 евро за 1000 литров.

Напомним, комитет Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике поддержал реестр. №11256 об увеличении акцизов на топливо на своем заседании 31 мая. Решение приведет к удорожанию горючего для украинских автомобилистов уже в июле.

Мы также писали, что в Ассоциации владельцев малого и среднего бизнеса предупреждают о негативных последствиях повышения акциза на дизель и бензин. Ожидается массовое закрытие бизнеса.

Украина
цены в Украине
акцизы
деньги
налоги

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:52 Тарифы с 1 июня — какие будут цены на электричество, газ и воду

24 мая 2024

14:38 Тарифы на электричество – цену привяжут к потреблению.

28 мая 2024

04:57 В ТЦК объяснили, кого сразу после прихода в военкомат направят на ВВК

29 мая 2024

14:49 ТЦК будет искать уклонистов по новым методам — что изменится

21 мая 2024

07:46 Цены на электричество вырастут с 1 июня — для кого изменятся тарифы

30 мая 2024

14:07 Зарплаты в ВСУ — сколько получат военные с 1 июня

28 мая 2024

09:01 Зинченко нашел новый клуб — Арсенал готов продать украинца

11:44 Нафтогаз предупредил клиентов о важном изменении в расчете — детали

30 мая 2024

22:50 Гибель Ирины Цыбух — реакция Джамалы, Поляковой, Alyona Alyona и других знаменитостей

20 мая 2024

04:16Как поступить, если в ТЦК запрещают пользоваться телефоном