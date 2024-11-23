Мошенники украли 40 тыс. евро с депозитного счета ПриватБанка — что решил суд

Банковская карта. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Клиент государственного ПриватБанка обратилась в суд после того, как выявила отсутствие своего депозита в размере 40 тысяч евро. Банк отказался помочь в возвращении средств.

Об этом говорится в решении Шевченковского районного суда Черновцов.

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Детали дела

В 2011 году женщина открыла депозит в ПриватБанке на 40 тысяч евро, условия которого автоматически продлевались каждый год. В марте 2023 года, вернувшись из-за границы, она обратилась в банк с просьбой о возврате вклада и выплате процентов, но узнала, что средства исчезли. Женщина заявила о мошенничестве и подала заявление в полицию. Банк утверждает, что депозит был досрочно разорван из-за доступа к "Приват-24" с использованием ее личной информации.

"Заявка на досрочное расторжение депозита была подана в системе дистанционного обслуживания клиентов Internet Banking "Приват-24". Вход был осуществлен под ее авторизацией. Устройство использовано привычное. Средства были переведены на карточные счета и сняты в банкомате. Для того чтобы снять средства был правильно введенный ПИН-код карты. Указанные действия можно было осуществить только посредством использования финансового телефона и другой личной информации истицы", — заявили в ПриватБанке.

Решение суда

Суд удовлетворил иск женщины, обязав ПриватБанк вернуть ей 40 тысяч евро по депозитному вкладу. Суд установил, что банк не предоставил достаточных доказательств, подтверждающих, что женщина допустила разглашение своих конфиденциальных данных или способствовала снятию средств со счета. Таким образом, отказ банка в возврате средств признан неправомерным, и иск о возврате депозита был удовлетворен.

Что еще стоит знать

Напомним, ПриватБанк, обслуживающий около 19 миллионов украинцев, может потерять львиную часть своих клиентов. Отмечено, что счета клиентов с устаревшими данными будут заблокированы навсегда, если они не обновят информацию по требованию учреждения.

Мы также писали, что банковские карты, изъятые или забытые в банкоматах государственного ПриватБанка, не возвращаются владельцам. В таких случаях необходимо обратиться в свой банк для оформления новой карты.