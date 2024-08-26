Пенсия умерших супругов — кто имеет право получать выплаты партнера в Украине

Люди на улице Киева. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине существует возможность получить пенсию умершего партнера, но это возможно только если он был кормильцем семьи. В противном случае право на получение пенсии не предусмотрено.

Об этом рассказывает 24 Канал.

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Кто может оформить пенсию умершего партнера

Отмечено, что если переход на пенсию за умершего кормильца будет невыгоден для пенсионера, ему могут отказать. Обычно такая пенсия назначается в размере 50% от пенсии умершего.

Чтобы получить пенсию по потере кормильца, нужно соответствовать следующим условиям:

Быть нетрудоспособным , то есть быть лицом с инвалидностью, достичь пенсионного возраста или не работать, занимаясь уходом за ребенком (детьми) покойного до их восьмилетнего возраста.

, то есть быть лицом с инвалидностью, достичь пенсионного возраста или не работать, занимаясь уходом за ребенком (детьми) покойного до их восьмилетнего возраста. Быть на содержании умершего.

Важно отметить, что дружины военных имеют право на выплату от 30% до 70% от денежного довольствия умершего. Минимальная сумма пенсии составляет 4 722 гривны.

Какие документы нужны

Чтобы получить пенсию погибшего партнера, нужны следующие документы:

заявление на назначение пенсии в связи с утратой кормильца;

паспорт заявителя и его регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;

документ, подтверждающий местожительство заявителя;

трудовую книжку и/или пенсионное удостоверение умершего;

документ, подтверждающий пребывание заявителя на содержании умершего;

справку о составе семьи или свидетельство о браке;

свидетельство о смерти умершего.

Что еще стоит знать

Напомним, после проведенной в марте индексации пенсий дальнейших перерасчетов выплат в этом году больше не предусматривается. Однако некоторые пенсионеры все же могут получить увеличение выплат по другим механизмам.

Мы также писали, что пенсионеры обязаны информировать Пенсионный фонд Украины об определенных изменениях в своем жизненном состоянии или обстоятельствах. Если такая информация не будет предоставлена своевременно, ПФУ вправе наложить штраф на пенсионера.