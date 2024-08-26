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Как получать пенсию погибшего партнера — условия и список документов

26 августа 2024 06:10
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор
Пенсия умерших супругов — кто имеет право получать выплаты партнера в Украине
Люди на улице Киева. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор

В Украине существует возможность получить пенсию умершего партнера, но это возможно только если он был кормильцем семьи. В противном случае право на получение пенсии не предусмотрено.

Об этом рассказывает 24 Канал.

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Кто может оформить пенсию умершего партнера

Отмечено, что если переход на пенсию за умершего кормильца будет невыгоден для пенсионера, ему могут отказать. Обычно такая пенсия назначается в размере 50% от пенсии умершего.

Чтобы получить пенсию по потере кормильца, нужно соответствовать следующим условиям:

  • Быть нетрудоспособным, то есть быть лицом с инвалидностью, достичь пенсионного возраста или не работать, занимаясь уходом за ребенком (детьми) покойного до их восьмилетнего возраста.
  • Быть на содержании умершего.

Важно отметить, что дружины военных имеют право на выплату от 30% до 70% от денежного довольствия умершего. Минимальная сумма пенсии составляет 4 722 гривны.

Какие документы нужны

Чтобы получить пенсию погибшего партнера, нужны следующие документы:

  • заявление на назначение пенсии в связи с утратой кормильца;
  • паспорт заявителя и его регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;
  • документ, подтверждающий местожительство заявителя;
  • трудовую книжку и/или пенсионное удостоверение умершего;
  • документ, подтверждающий пребывание заявителя на содержании умершего;
  • справку о составе семьи или свидетельство о браке;
  • свидетельство о смерти умершего.

Что еще стоит знать

Напомним, после проведенной в марте индексации пенсий дальнейших перерасчетов выплат в этом году больше не предусматривается. Однако некоторые пенсионеры все же могут получить увеличение выплат по другим механизмам.

Мы также писали, что пенсионеры обязаны информировать Пенсионный фонд Украины об определенных изменениях в своем жизненном состоянии или обстоятельствах. Если такая информация не будет предоставлена своевременно, ПФУ вправе наложить штраф на пенсионера.

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