Субсидии в Украине — кому из украинцев предоставляют две выплаты

Деньги в руках. Фото: УНИАН

Внутренне перемещенные лица (ВПЛ) с 29 января 2025 года пользуются новым видом государственной поддержки — субсидией на аренду жилья. Вместе с тем переселенцам ранее предоставлялась жилищная субсидия, поэтому многих интересует, можно ли получать две помощи одновременно.

Ответ на этот вопрос предоставили в Министерстве социальной политики.

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Субсидия на аренду жилья и жилищная субсидия — можно ли получать одновременно

Как отмечают в ведомстве, субсидию на аренду жилья предоставляют тем ВПЛ, которые не пользуются государственными выплатами на проживание. Также субсидией могут воспользоваться переселенцы, которые:

покинули оккупированные РФ области или выехали из зон боевых действий, и не имеют собственного жилья в условно безопасных регионах Украины;

потеряли жилье из-за войны;

хотят арендовать индивидуальное жилье, но им не хватает финансов;

арендуют жилье и тратят на него существенную часть своих доходов.

"При этом, семья ВПЛ может одновременно получать и субсидию на аренду, и субсидию на жилищно-коммунальные услуги", — рассказали в ведомстве.

Кто из ВПЛ уже получил субсидию на аренду жилья

Помощь от государства получила пара из Закарпатской области. Размер субсидии составил более 4 тыс. грн, а владелец жилья, который сдал недвижимость в аренду, получил на компенсацию налогов чуть более 2 тыс. грн.

"Это означает, что все движется и будет масштабироваться. Самое большое, что удерживает людей от этой процедуры - страхи: а что будет с арендой, налогами. Нам очень важно примерами показать, что это возможно",— рассказала министр социальной политики Оксана Жолнович.

Напомним, с тех пор как Россия вторглась в Украину, всего несколько семей ВПЛ получили жилье в столице страны. Уже известно, в чем заключается проблема.

Также мы рассказывали, кто из украинцев может претендовать на выплату в 9 тыс. грн. Речь о единовременной денежной помощи.