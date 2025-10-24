Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Как получить пособие по частичной безработице — нормы в 2025 году

Как получить пособие по частичной безработице — нормы в 2025 году

Ua ru
Дата публикации 24 октября 2025 14:30
обновлено: 14:24
Выплаты по частичной безработице для работодателей — кто имеет право и размер в 2025 году
Трудовая книжка в руках. Фото: ZN.ua

Во время военного положения государство оказывает финансовую поддержку работодателям и физлицам-предпринимателям (ФЛП), которые были вынуждены на временной основе сократить производство или продолжительность рабочего времени. В случае частичной безработицы предусмотрено предоставление помощи от службы занятости.

Об этом рассказали в пресс-центре Государственной службы занятости.

Реклама
Читайте также:

Кто имеет право на помощь по частичной безработице

Как отмечают в Госслужбе, помощь по частичной безработице является видом господдержки застрахованных лиц среди работников и физлиц-предпринимателей в случае потери ими части зарплаты или дохода.

Такие ситуации могут возникнуть из-за сокращения или остановки производства продукции, уменьшения количества выполнения работ и сокращения списка услуг. Причинами этого, кроме военного положения, могут быть экономические, технологические чрезвычайные ситуации.

Обратиться за госпомощью имеют право:

  • Физлица-предприниматели.
  • Наемные работники.

Среди требований к предоставлению такой помощи:

  • регресс охватил не менее 20% численности работников;
  • уровень сокращения рабочего времени составляет 30% и выше за месяц;
  • нет долгов по уплате зарплаты, единого взноса, взноса на общеобязательное госпенсионное страхование/долгов перед бюджетом;
  • уплачен за каждого работника/ФЛП, являющегося застрахованным лицом, единый взнос и страховые взносы в течение последних полгода, предшествующих месяцу, когда возникли проблемы.

Размер и порядок получения пособия

Согласно действующим правилам, максимальный размер денежной помощи в случае частичной безработицы не может быть выше 50% минимальной заработной платы (по состоянию на 2025 год — 8 тыс. грн, с 2026 года — может возрасти до 8647 грн).

Чтобы получить соответствующую помощь, необходимо заполнить заявление в е-кабинете работодателя на сайте Госслужбы занятости и подписать его собственной электронной подписью.

Также работодатели или физлица-предприниматели могут лично обратиться в центр занятости по месту ведения деятельности и подать заявление.

Центр занятости обязан обработать заявление в течение пяти рабочих дней. Уведомление о принятом решении заявителям присылают не дольше, чем через три рабочих дня.

Согласно правилам, помощь по частичной безработице могут выплачивать 180 календарных дней в течение трех лет.

"Работодатель или ФЛП имеют право повторно обратиться за получением средств для выплаты работникам пособия по частичной безработице в пределах срока остановкой или сокращением производства продукции, выполнения работ или оказания услуг", — добавили в Госслужбе.

Ранее сообщалось о том, какие надбавки к окладу за выслугу лет предоставляют работникам государственных и коммунальных учреждений. Для дополнительных выплат предусмотрены особые правила начисления.

Также рассказывали, что работодателям государство предоставляет компенсации за трудоустройство внутренних переселенцев. В 2025 году размер выплат составляет 8 тыс. грн.

зарплаты ФЛП выплаты работа деньги
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации