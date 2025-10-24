Выплаты по частичной безработице для работодателей — кто имеет право и размер в 2025 году

Трудовая книжка в руках. Фото: ZN.ua

Во время военного положения государство оказывает финансовую поддержку работодателям и физлицам-предпринимателям (ФЛП), которые были вынуждены на временной основе сократить производство или продолжительность рабочего времени. В случае частичной безработицы предусмотрено предоставление помощи от службы занятости.

Об этом рассказали в пресс-центре Государственной службы занятости.

Кто имеет право на помощь по частичной безработице

Как отмечают в Госслужбе, помощь по частичной безработице является видом господдержки застрахованных лиц среди работников и физлиц-предпринимателей в случае потери ими части зарплаты или дохода.

Такие ситуации могут возникнуть из-за сокращения или остановки производства продукции, уменьшения количества выполнения работ и сокращения списка услуг. Причинами этого, кроме военного положения, могут быть экономические, технологические чрезвычайные ситуации.

Обратиться за госпомощью имеют право:

Физлица-предприниматели.

Наемные работники.

Среди требований к предоставлению такой помощи:

регресс охватил не менее 20% численности работников;

уровень сокращения рабочего времени составляет 30% и выше за месяц;

нет долгов по уплате зарплаты, единого взноса, взноса на общеобязательное госпенсионное страхование/долгов перед бюджетом;

уплачен за каждого работника/ФЛП, являющегося застрахованным лицом, единый взнос и страховые взносы в течение последних полгода, предшествующих месяцу, когда возникли проблемы.

Размер и порядок получения пособия

Согласно действующим правилам, максимальный размер денежной помощи в случае частичной безработицы не может быть выше 50% минимальной заработной платы (по состоянию на 2025 год — 8 тыс. грн, с 2026 года — может возрасти до 8647 грн).

Чтобы получить соответствующую помощь, необходимо заполнить заявление в е-кабинете работодателя на сайте Госслужбы занятости и подписать его собственной электронной подписью.

Также работодатели или физлица-предприниматели могут лично обратиться в центр занятости по месту ведения деятельности и подать заявление.

Центр занятости обязан обработать заявление в течение пяти рабочих дней. Уведомление о принятом решении заявителям присылают не дольше, чем через три рабочих дня.

Согласно правилам, помощь по частичной безработице могут выплачивать 180 календарных дней в течение трех лет.

"Работодатель или ФЛП имеют право повторно обратиться за получением средств для выплаты работникам пособия по частичной безработице в пределах срока остановкой или сокращением производства продукции, выполнения работ или оказания услуг", — добавили в Госслужбе.

