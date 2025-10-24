Відео
Як отримати допомогу з часткового безробіття — норми у 2025 році

Як отримати допомогу з часткового безробіття — норми у 2025 році

Ua ru
Дата публікації: 24 жовтня 2025 14:30
Оновлено: 14:24
Виплати з часткового безробіття для роботодавців — хто має право та розмір у 2025 році
Трудова книжка в руках. Фото: ZN.ua

Під час воєнного стану держава надає фінансову підтримку роботодавцям та фізособам-підприємцям (ФОП), які були змушені на тимчасовій основі скоротити виробництво чи тривалість робочого часу. У випадку часткового безробіття передбачене надання допомоги від служби зайнятості.

Про це розповіли у пресцентрі Державної служби зайнятості.

Хто має право на допомогу з часткового безробіття

Як зазначають у Держслужбі, допомога з часткового безробіття є видом держпідтримки застрахованих осіб серед працівників та фізосіб-підприємців у разі втрати ними частини зарплати чи доходу. 

Такі ситуації можуть виникнути через скорочення чи зупинення виробництва продукції, зменшення кількості виконання робіт та скорочення списку послуг. Причинами цьому, окрім воєнного стану, можуть бути економічні, технологічні надзвичайні ситуації.

Звернутися за держдопомогою мають право: 

  • Фізособи-підприємці.
  • Наймані працівники.

Серед вимог до надання такої допомоги:

  • регрес охопив не менш ніж 20% чисельності працівників;
  • рівень скорочення робочого часу становить 30% і вище за місяць;
  • немає боргів зі сплати зарплати, єдиного внеску, внеску на загальнообов’язкове держпенсійне страхування/боргів перед бюджетом;
  • сплачено за кожного працівника/ФОП, що є застрахованою особою, єдиний внесок та страхові внески упродовж протягом останніх пів року, що передують місяцю, коли виникли проблеми.

Розмір та порядок отримання допомоги

Згідно з чинними правилами, максимальний розмір грошової допомоги у випадку часткового безробіття не може бути вищим за 50% мінімальної заробітної плати (станом на 2025 рік — 8 тис. грн, з 2026 року — може зрости до 8647 грн).

Щоб отримання відповідну допомогу, необхідно заповнити заяву в е-кабінеті роботодавця на сайті Держслужби зайнятості та підписати її власним електронним підписом.

Також роботодавці або фізособи-підприємці можуть особисто звернутися в центр зайнятості за місцем ведення діяльності та подати заяву.

Центр зайнятості зобов'язаний опрацювати заяву протягом п’яти робочих днів. Сповіщення про ухвалене рішення заявникам надсилають не довше, ніж через три робочі дні.

Згідно з правилами, допомогу з часткового безробіття можуть виплачувати 180 календарних днів протягом трьох років.

"Роботодавець чи ФОП мають право повторно звернутися за отриманням коштів для виплати працівникам допомоги по частковому безробіттю в межах строку зупиненням чи скорочення виробництва продукції, виконання робіт чи надання послуг", — додали у Держслужбі.

Раніше повідомлялося про те, які надбавки до окладу за вислугу років надають працівникам державних і комунальних установ. Для додаткових виплат передбачені особливі правила нарахування. 

Також розповідали, що роботодавцям держава надає компенсації за працевлаштування внутрішніх переселенців. У 2025 році розмір виплат становить 8 тис. грн

зарплати ФОП виплати робота гроші
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
