Глава Ощадбанка объяснил, как пенсионерам-ВПО сохранить выплаты

Как не потерять пенсию — советы от Ощадбанка
Согласно постановлению Кабинета Министров Украины, с 25 сентября пенсионеры из числа внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) должны пройти идентификацию в течение шести месяцев. Глава правления государственного Ощадбанка Сергей Наумов разъяснил, как выполнить это требование и сохранить право на пенсионные выплаты.
Об этом глава правления сообщил в Telegram.
Как пройти идентификацию
Сделать это можно несколькими путями:
- в отделении Ощадбанка или территориальных органах Пенсионного фонда Украины;
- С помощью видеоконференцсвязи с ПФУ;
- Из-за личного электронного кабинета на веб-портале ПФУ или в зарубежном дипломатическом учреждении.
"Если физическая идентификация не пройдена, автоматическая блокировка расходных операций Ощадом не осуществляется, однако соответствующая информация передается в ПФУ. Кроме того, мы передаем в государственные органы информацию о счетах, по которым не совершались операции с использованием основной пенсионной карты за последние полгода. Вопрос прекращения или продолжение начисления пенсионных выплат на карточные счета внутренне перемещенных лиц относятся к компетенции Пенсионного фонда", — отметил Наумов.
Он также дал советы пенсионерам ВПЛ:
- своевременно пройти идентификацию;
- хотя бы раз в полгода проводить операции использованием основной платежной карты к пенсионному счету, включая знать наличных и расчеты в торгово-сервисной сети.
Что еще стоит знать
Напомним, в Ощадбанке введена процедура видеоидентификации для ВПЛ, чьи счета претерпели ограничения. Для восстановления полного доступа к средствам переселенцам следует соблюдать установленный алгоритм действий.
Мы также писали, что закрытие платежной карты может быть вызвано разными причинами, в том числе изменением банка, желанием оптимизировать финансовые операции или необходимостью переезда в другой регион. Существует немало обстоятельств, которые могут побуждать клиентов перестать пользоваться картой, в том числе закрыть кредитку Ощадбанка.
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