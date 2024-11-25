Глава Ощадбанка объяснил, как пенсионерам-ВПО сохранить выплаты

Отделение Ощадбанка. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Согласно постановлению Кабинета Министров Украины, с 25 сентября пенсионеры из числа внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) должны пройти идентификацию в течение шести месяцев. Глава правления государственного Ощадбанка Сергей Наумов разъяснил, как выполнить это требование и сохранить право на пенсионные выплаты.

Об этом глава правления сообщил в Telegram.

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Как пройти идентификацию

Сделать это можно несколькими путями:

в отделении Ощадбанка или территориальных органах Пенсионного фонда Украины;

С помощью видеоконференцсвязи с ПФУ;

Из-за личного электронного кабинета на веб-портале ПФУ или в зарубежном дипломатическом учреждении.

"Если физическая идентификация не пройдена, автоматическая блокировка расходных операций Ощадом не осуществляется, однако соответствующая информация передается в ПФУ. Кроме того, мы передаем в государственные органы информацию о счетах, по которым не совершались операции с использованием основной пенсионной карты за последние полгода. Вопрос прекращения или продолжение начисления пенсионных выплат на карточные счета внутренне перемещенных лиц относятся к компетенции Пенсионного фонда", — отметил Наумов.

Он также дал советы пенсионерам ВПЛ:

своевременно пройти идентификацию;

хотя бы раз в полгода проводить операции использованием основной платежной карты к пенсионному счету, включая знать наличных и расчеты в торгово-сервисной сети.

Что еще стоит знать

Напомним, в Ощадбанке введена процедура видеоидентификации для ВПЛ, чьи счета претерпели ограничения. Для восстановления полного доступа к средствам переселенцам следует соблюдать установленный алгоритм действий.

Мы также писали, что закрытие платежной карты может быть вызвано разными причинами, в том числе изменением банка, желанием оптимизировать финансовые операции или необходимостью переезда в другой регион. Существует немало обстоятельств, которые могут побуждать клиентов перестать пользоваться картой, в том числе закрыть кредитку Ощадбанка.