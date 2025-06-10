Экономить воду летом 2025 года — что надо сделать каждому украинцу

Как не переплачивать за воду летом — украинцам объяснили
Из-за жары летом украинцы больше пользуются водой, а значит — платят больше за водоснабжение. Поэтому важно разбираться в методах, которые помогут сэкономить на платежках.
Редакция Новини.LIVE рассказывает об этом подробнее.
Что можно сделать, чтобы не переплачивать за воду летом
Можно установить счетчики как на горячую, так и на холодную воду, пишет 24 Канал. Обязательно проверьте, исправно ли работают краны и сливной бачок в туалете. Еще нужно правильно пользоваться стиральной машинкой — загружать максимум вещей, поскольку при неполной нагруженности технике надо больше воды и электроэнергии.
Какие еще методы помогут снизить цифры в платежке
- Установите экономичную сантехнику, например унитаз с двумя режимами для слива. Так семья из трех человек ежедневно сможет экономить до 15 литров воды.
- Во время чистки зубов или мытья посуды, не тратьте лишнюю воду, которая постоянно течет из крана;
- Закрывайте все краны, ведь если они протекают, можно потерять до 24 литров воды в сутки.
- Принимайте душ, а не ванну.
Тариф на воду — что будет с ценами в июне
Жители крупных городов в июне будут платить за водоснабжение и водоотвод по тарифам, которые действовали ранее, поскольку цены утверждают в НКРЭКУ.
В то же время в меньших населенных пунктах расценки могут отличаться — их устанавливает местная власть.
Напомним, украинцев лишают льгот на ЖКУ в 2025 году. Известно, какие правила нельзя нарушать гражданам.
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