Экономить воду летом 2025 года — что надо сделать каждому украинцу

Человек считает деньги. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Из-за жары летом украинцы больше пользуются водой, а значит — платят больше за водоснабжение. Поэтому важно разбираться в методах, которые помогут сэкономить на платежках.

Редакция Новини.LIVE рассказывает об этом подробнее.

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Что можно сделать, чтобы не переплачивать за воду летом

Можно установить счетчики как на горячую, так и на холодную воду, пишет 24 Канал. Обязательно проверьте, исправно ли работают краны и сливной бачок в туалете. Еще нужно правильно пользоваться стиральной машинкой — загружать максимум вещей, поскольку при неполной нагруженности технике надо больше воды и электроэнергии.

Какие еще методы помогут снизить цифры в платежке

Установите экономичную сантехнику, например унитаз с двумя режимами для слива. Так семья из трех человек ежедневно сможет экономить до 15 литров воды. Во время чистки зубов или мытья посуды, не тратьте лишнюю воду, которая постоянно течет из крана; Закрывайте все краны, ведь если они протекают, можно потерять до 24 литров воды в сутки. Принимайте душ, а не ванну.

Тариф на воду — что будет с ценами в июне

Жители крупных городов в июне будут платить за водоснабжение и водоотвод по тарифам, которые действовали ранее, поскольку цены утверждают в НКРЭКУ.

В то же время в меньших населенных пунктах расценки могут отличаться — их устанавливает местная власть.

Напомним, украинцев лишают льгот на ЖКУ в 2025 году. Известно, какие правила нельзя нарушать гражданам.

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