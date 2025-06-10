Економити воду влітку 2025 року — що треба зробити кожному українцю

Як не переплачувати за воду влітку — українцям пояснили
Через спеку влітку українці більше користуються водою, а отже — платять більше за водопостачання. Тож важливо знатися на методах, які допоможуть заощадити на платіжках.
Редакція Новини.LIVE розповідає про це детальніше.
Що можна зробити, аби не переплачувати за воду влітку
Можна встановити лічильники як на гарячу, так і на холодну воду, пише 24 Канал. Обов'язково перевірте, чи справно працюють крани та зливний бачок у туалеті. Ще потрібно правильно користуватися пральною машинкою — завантажувати максимум речей, оскільки при неповній навантаженості техніці треба більше води та електроенергії.
Які ще методи допоможуть знизити цифри у платіжці
- Встановіть економічну сантехніку, наприклад унітаз з двома режимами для зливу. Так сім'я із трьох осіб щодня зможе економити до 15 літрів води.
- Під час чищення зубів чи миття посуду, не витрачайте зайву воду, яка постійно тече з крану;
- Закривайте усі крани, адже якщо вони протікають, можна втратити до 24 літрів води на добу.
- Приймайте душ, а не ванну.
Тарифи на воду влітку — що буде з цінами
Жителі великих міст у червні платитимуть за водопостачання та водовідведення залишаються за тарифами, які діяли раніше, оскільки ціни затверджуютьу НКРЕКП.
Водночас у менших населених пунктах розцінки можуть відрізнятись — їх встановлює місцева влада.
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