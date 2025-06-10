Економити воду влітку 2025 року — що треба зробити кожному українцю

Людина рахує гроші. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Через спеку влітку українці більше користуються водою, а отже — платять більше за водопостачання. Тож важливо знатися на методах, які допоможуть заощадити на платіжках.

Редакція Новини.LIVE розповідає про це детальніше.

Реклама

Читайте також:

Що можна зробити, аби не переплачувати за воду влітку

Можна встановити лічильники як на гарячу, так і на холодну воду, пише 24 Канал. Обов'язково перевірте, чи справно працюють крани та зливний бачок у туалеті. Ще потрібно правильно користуватися пральною машинкою — завантажувати максимум речей, оскільки при неповній навантаженості техніці треба більше води та електроенергії.

Які ще методи допоможуть знизити цифри у платіжці

Встановіть економічну сантехніку, наприклад унітаз з двома режимами для зливу. Так сім'я із трьох осіб щодня зможе економити до 15 літрів води. Під час чищення зубів чи миття посуду, не витрачайте зайву воду, яка постійно тече з крану; Закривайте усі крани, адже якщо вони протікають, можна втратити до 24 літрів води на добу. Приймайте душ, а не ванну.

Тарифи на воду влітку — що буде з цінами

Жителі великих міст у червні платитимуть за водопостачання та водовідведення залишаються за тарифами, які діяли раніше, оскільки ціни затверджуютьу НКРЕКП.

Водночас у менших населених пунктах розцінки можуть відрізнятись — їх встановлює місцева влада.

Нагадаємо, українців позбавляють пільг на ЖКП у 2025 році. Відомо, які правила не можна порушувати громадянам.

Також раніше в Нафтогазі пояснили, чому виникають борги в оплаті природного газу. Причина неправильних сум в платіжках — помилки.