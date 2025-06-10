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Головна Фінанси Як не переплачувати за воду влітку — українцям пояснили

Як не переплачувати за воду влітку — українцям пояснили

Ua en ru
Дата публікації: 10 червня 2025 19:20
Економити воду влітку 2025 року — що треба зробити кожному українцю
Людина рахує гроші. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Через спеку влітку українці більше користуються водою, а отже — платять більше за водопостачання. Тож важливо знатися на методах, які допоможуть заощадити на платіжках.

Редакція Новини.LIVE розповідає про це детальніше.

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Що можна зробити, аби не переплачувати за воду влітку

Можна встановити лічильники як на гарячу, так і на холодну воду, пише 24 Канал. Обов'язково перевірте, чи справно працюють крани та зливний бачок у туалеті. Ще потрібно правильно користуватися пральною машинкою — завантажувати максимум речей, оскільки при неповній навантаженості техніці треба більше води та електроенергії.

Які ще методи допоможуть знизити цифри у платіжці

  1. Встановіть економічну сантехніку, наприклад унітаз з двома режимами для зливу. Так сім'я із трьох осіб щодня зможе економити до 15 літрів води.
  2. Під час чищення зубів чи миття посуду, не витрачайте зайву воду, яка постійно тече з крану;
  3. Закривайте усі крани, адже якщо вони протікають, можна втратити до 24 літрів води на добу.
  4. Приймайте душ, а не ванну.

Тарифи на воду влітку — що буде з цінами

Жителі великих міст у червні платитимуть за водопостачання та водовідведення залишаються за тарифами, які діяли раніше, оскільки ціни затверджуютьу НКРЕКП.

Водночас у менших населених пунктах розцінки можуть відрізнятись — їх встановлює місцева влада.

Нагадаємо, українців позбавляють пільг на ЖКП у 2025 році. Відомо, які правила не можна порушувати громадянам. 

Також раніше в Нафтогазі пояснили, чому виникають борги в оплаті природного газу. Причина неправильних сум в платіжках — помилки. 

комунальні послуги гроші економія водопостачання вода
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
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