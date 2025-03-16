Страховые взносы для пенсий — что будет со стажем, если предприятие простаивает

Деньги в руках. Фото: УНИАН

Многие украинцы интересуются пенсионной темой еще до выхода на заслуженный отдых, ведь никто не хочет в старости получать маленькие выплаты. Так, например, некоторые граждане интересуются, можно ли самостоятельно платить пенсионные взносы, если предприятие, на котором они работают, вынужденно приостанавливает работу.

Редакция сайта Новини.LIVE рассказывает, что об этом известно.

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По информации Пенсионного фонда Украины (ПФУ), у граждан есть возможность платить пенсионные взносы за себя, если работодатель прекратил выплачивать рабочим как зарплату, так и страховые взносы. Уплачивать добровольные пенсионные взносы самостоятельно можно по упрощенному механизму. Для этого нужно заключить договор о добровольном участии через веб-портал электронных услуг ПФУ.

"В таком случае сумма уплаченных страховых взносов будет учтена за месяц, в котором средства поступят на счет госструктуры", — отметили в Пенсионном фонде.

Если платить добровольный взнос в месяце, когда зарплата отсутствует, страховой стаж все равно начислится. Важно знать, что полный месяц в страховой стаж засчитается при условии, что сумма добровольного взноса не будет меньше размера минимального страхового взноса — 22% от размера минимальной зарплаты.

То есть, на счет ПФУ можно оплатить минимальную сумму, которая составляет 1 760 грн:

22% х 8 000 грн, где 8 тыс. грн — размер минимальной заработной платы.

"Вы можете продолжать платить добровольный взнос и тогда, когда вам снова начнут выплачивать зарплату. Уплата добровольного взноса увеличит ваш заработок для будущей пенсии", — объяснили в ПФУ.

Напомним, что для индексации пенсий в 2025 году государство потратит 53 млрд грн. В Минсоце объяснили, откуда будут деньги.

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