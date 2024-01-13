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Как можно сэкономить на платежках за газ без субсидий

13 января 2024 10:54
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор
Как можно снизить расходы на природный газ
Платеж за коммунальные услуги. Фото: Новини.LIVE
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор

Многие украинцы имеют право на льготы и субсидии, благодаря которым они могут экономить на платежках за коммунальные услуги. Однако на ЖКУ, в частности, на платежках за природный газ, можно сэкономить и без привилегий — нужно просто знать небольшую хитрость.

О том, как снизить расходы на газ сообщила пресс-служба Черниговского филиала "Газмереж".

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Специалисты компании советуют украинцам платить услуги по распределению газа вперед. Таким образом, потребители могут сэкономить до 200 гривен в год.

В "Газмережах" объясняют, что платя годовую доставку за распределение газа одним платежом, вы существенно экономите на комиссии за денежные переводы.

"Если у вас есть только газовая плита для приготовления и подогрева пищи, то ваш ежемесячный платеж в среднем составляет 11 грн, то есть 132 грн в год. В то время как месячная комиссия составляет около 15 грн. Заплатив заранее вы сэкономите на комиссии около 170 грн . Плата за распределение газа ежемесячно одинакова, поэтому легко подсчитать сумму вашего годового платежа", — приводят пример в компании.

Оплачивая заранее, потребители экономят не только свои средства, но и нервы и время в очередях в банк, терминал или отделение Укрпочты.

"Авансовые платежи позволяют инвестировать в безопасность сетей, а значит, и собственную безопасность каждого сознательного украинца и стабильность газоснабжения", — добавили в "Газмережах".

Что еще нужно знать

Напомним, что с января 2024 года бытовым потребителям начнет поступать третья квитанция за газ, касающаяся содержания внутридомовых систем. В "Нафтогазе Украины" обнародовали стоимость услуги, которая для всех будет отличаться.

Также мы писали о том, что в газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины" предупреждают, что потребители могут переплачивать за природный газ. Чтобы этого не было, важно обратить внимание на одно уточнение.

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