Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Финансы arrow Как добавить карты других банков в "Приват24" — пошаговая инструкция arrow

Как добавить карты других банков в "Приват24" — пошаговая инструкция

23 января 2024 09:56
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Приват24 — как добавить в приложение карты других банков
Банковская карта в руках. Фото: Unplush
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Клиенты государственного "ПриватБанка" могут добавлять в мобильное приложение карту любого другого банка и осуществлять платежи и переводы. Чтобы привязать другие карты к Приват24, следует воспользоваться специальной инструкцией.

Об этом говорится в материалах банка.

Читайте также:

Возможности другой карты в Приват24

Клиенты банка могут использовать карту другого банка в Приват24 после добавления в список следующим образом:

  • осуществлять переводы средств с карты на свои карты, а также оплачивать счета в ПриватБанке;
  • производить платежи на карту Visa/Mastercard любого мирового банка;
  • совершать платежи по стране по реквизитам;
  • производить оплату жилищно-коммунальных услуг;
  • пополнять счёт мобильного телефона.

Также можно пополнить с нее карту ПриватБанка, в частности погасить долг по "приватовской" кредитке. Для этого необходимо перейти в раздел "Все услуги" и нажать "Перевод между Вашими счетами".

Как привязать карту другого банка к Приват24

Для того, чтобы добавить банковскую карту другого банка в Приват24, необходимо сначала выбрать раздел "Добавить карту" в пункте "Мои счета".

После этого появится новое окошко: "Добавление в аккаунт карты другого банка".

Там нужно ввести реквизиты новой карты:

  • название;
  • 16-значный номер;
  • срок действия карты;
  • CVV-код.

Добавив карточку, нужно нажать "Далее", попасть в окно, где нужно подтвердить свое действие.

Там можно будет отредактировать введенную информацию о карте, после чего подтвердить ее, выбрав пункт "Подтвердить с помощью 3-D Secure".

При этом с добавленной карты спишут 1 гривну, которую в течение месяца вернут.

После того, как нажали кнопку подтверждения, новая карта появится в нижней части списка банковских карт в разделе "Карты других банков".

 

Что еще стоит знать

Напомним, ПриватБанк выставил на продажу безнадежные кредиты своих клиентов более чем на полмиллиарда гривен. Продажа долга пройдет путем проведения электронных торгов.

Также мы писали, что клиенты госфинучреждения "ПриватБанк" жалуются на списание кредитных средств неизвестными лицами. В банке объяснили, что нужно сделать в такой ситуации и можно ли вернуть деньги.

ПриватБанк
банки
Приват24
банковские карты

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:30Какую сумму получает семья погибшего воина — рассказ военного

19 января 2024

19:29 Ярмоленко и Буяльский обратились к Милевскому после обыска у него

10 января 2024
Новость с фото

04:17 Готовьтесь, это будет нелегко — найдите владельца собаки за 11 секунд

14 января 2024

14:13 Выплаты военным — сколько платят после увольнения со службы

10 января 2024

05:58Что ждет мобилизованных в воинской части — рассказ военного

12 января 2024
Новость с видео

17:10Мобилизация по-одесски — отношение людей к проверкам ТЦК в общественном транспорте

20 января 2024

05:38 Отсрочка из-за инвалидности родителей — украинцам указали на важный нюанс

21 января 2024

10:01 Деньги на карте и налоговый контроль — какая сумма может вызвать интерес

13 января 2024
Новость с видео

06:09 Надвигаются беспощадные метели — синоптики предупредили области, которые сегодня заметет снегом

12 января 2024

00:22 Народный синоптик Диденко объяснила, почему киевляне слышали гром

Актуальное по теме