Приват24 — как добавить в приложение карты других банков

Банковская карта в руках. Фото: Unplush

Клиенты государственного "ПриватБанка" могут добавлять в мобильное приложение карту любого другого банка и осуществлять платежи и переводы. Чтобы привязать другие карты к Приват24, следует воспользоваться специальной инструкцией.

Об этом говорится в материалах банка.

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Возможности другой карты в Приват24

Клиенты банка могут использовать карту другого банка в Приват24 после добавления в список следующим образом:

осуществлять переводы средств с карты на свои карты, а также оплачивать счета в ПриватБанке;

производить платежи на карту Visa/Mastercard любого мирового банка;

совершать платежи по стране по реквизитам;

производить оплату жилищно-коммунальных услуг;

пополнять счёт мобильного телефона.

Также можно пополнить с нее карту ПриватБанка, в частности погасить долг по "приватовской" кредитке. Для этого необходимо перейти в раздел "Все услуги" и нажать "Перевод между Вашими счетами".

Как привязать карту другого банка к Приват24

Для того, чтобы добавить банковскую карту другого банка в Приват24, необходимо сначала выбрать раздел "Добавить карту" в пункте "Мои счета".

После этого появится новое окошко: "Добавление в аккаунт карты другого банка".

Там нужно ввести реквизиты новой карты:

название;

16-значный номер;

срок действия карты;

CVV-код.

Добавив карточку, нужно нажать "Далее", попасть в окно, где нужно подтвердить свое действие.

Там можно будет отредактировать введенную информацию о карте, после чего подтвердить ее, выбрав пункт "Подтвердить с помощью 3-D Secure".

При этом с добавленной карты спишут 1 гривну, которую в течение месяца вернут.

После того, как нажали кнопку подтверждения, новая карта появится в нижней части списка банковских карт в разделе "Карты других банков".

Что еще стоит знать

Напомним, ПриватБанк выставил на продажу безнадежные кредиты своих клиентов более чем на полмиллиарда гривен. Продажа долга пройдет путем проведения электронных торгов.

Также мы писали, что клиенты госфинучреждения "ПриватБанк" жалуются на списание кредитных средств неизвестными лицами. В банке объяснили, что нужно сделать в такой ситуации и можно ли вернуть деньги.