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Як додати картки інших банків у "Приват24" — покрокова інструкція

23 січня 2024 09:56
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Приват24 — як додати у застосунок картки інших банків
Банківська картка в руках. Фото: Unplush
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

Клієнти державного "ПриватБанку" можуть додавати до мобільного застосунку картку будь-якого іншого банку та здійснювати платежі та перекази. Щоб прив'язати інші картки до Приват24, варто скористатися спеціальною інструкцією.

Про це йдеться у матеріалах банку.

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Можливості іншої картки у Приват24

Клієнти банку можуть використовувати картку іншого банку у застосунку Приват24 після додавання у список так:

  • здійснювати перекази коштів з картки на свої картки, а також оплачувати рахунки у ПриватБанку;
  • робити платежі на картку Visa/Mastercard будь-якого світового банку;
  • здійснювати платежі по країні за реквізитами;
  • робити оплату житлово-комунальних послуг;
  • поповнювати рахунок мобільного телефону.

Також можна поповнити з неї карту ПриватБанку, зокрема погасити борг за "приватівською" кредиткою. Для цього потрібно перейти у розділ "Всі послуги" та натиснути "Переказ між Вашими рахунками".

Як прив'язати карту іншого банку до Приват24

Для того щоб додати банківську карту іншого банку у Приват24, необхідно спочатку обрати розділ "Додати картку" у пункті "Мої рахунки".
Після цього з'явиться нове віконце: "Додавання в акаунт картки іншого банку".

Там потрібно ввести реквізити нової картки:

  • назву;
  • 16-значний номер;
  • термін дії картки;
  • CVV-код.

Додавши картку, треба натиснути "Далі", потрапити у вікно, де треба підтвердити свою дію.

Там можна буде відредагувати введену інформацію щодо картки, після чого підтвердити її, обравши пункт "Підтвердити за допомогою 3-D Secure".

При цьому з доданої картки спишуть 1 гривню, яку упродовж місяця повернуть.

Після того, як натиснули кнопку підтвердження, нова картка з'явиться в нижній частині переліку банківських карток у розділі "Картки інших банків".

 

Що ще варто знати

Нагадаємо, ПриватБанк виставив на продаж безнадійні кредити своїх клієнтів на понад пів мільярда гривень. Продаж боргу відбудеться шляхом проведення електронних торгів.

Також ми писали, що клієнти держфінустанови "ПриватБанк" скаржаться на списання кредитних коштів невідомими особами. У банку пояснили, що потрібно зробити в такій ситуації та чи можна повернути гроші.

ПриватБанк
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банківські карти

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