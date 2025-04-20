ВПЛ могут самостоятельно рассчитать субсидию на аренду жилья — как это сделать

Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Внутренне перемещенные лица (ВПЛ), которые имеют право на получение субсидии на аренду жилья от государства, могут самостоятельно рассчитать будущий размер выплаты. Для этого нужно воспользоваться специальным онлайн-калькулятором.

Об этом сообщили в Министерстве социальной политики.

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Как ВПЛ рассчитать субсидию на аренду жилья

Как отмечается, у переселенцев появилась возможность самостоятельно рассчитать ориентировочный размер субсидии на аренду жилья, потратив всего одну минуту времени.

Так, для этого нужно открыть сайт с ориентировочным калькулятором субсидии на аренду жилья для ВПЛ и ввести некоторую информацию о своей семье, а именно:

количество членов домохозяйства;

тип населенного пункта;

область, в которой снимаете или планируете снимать жилье;

стоимость аренды выбранного жилья.

После этого нужно нажать на "Рассчитать субсидию" — и получите ориентировочный размер помощи от государства и сумму, которую надо платить самостоятельно.

О чем еще стоит знать

Программу субсидий на аренду жилья недавно расширили. Так, украинцы теперь могут сдавать в аренду комнаты в квартирах и частных жилых домах. А владельцам жилых помещений разрешили отдавать в аренду объекты независимо от формы собственности.

Ранее мы рассказывали, что вынужденным переселенцам, кроме выплат, еще предоставляют ряд льгот. Ими можно воспользоваться и в 2025 году.

Также мы писали, что в этом году некоторых пенсионеров лишили надбавок. Такое решение принял Кабмин Украины.