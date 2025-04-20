Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Финансы arrow Как узнать размер субсидии на аренду жилья — ВПЛ объяснили arrow

Как узнать размер субсидии на аренду жилья — ВПЛ объяснили

20 апреля 2025 08:45
Виталий Чайка - Редактор
Виталий Чайка
Редактор
ВПЛ могут самостоятельно рассчитать субсидию на аренду жилья — как это сделать
Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
Виталий Чайка - Редактор
Виталий Чайка
Редактор

Внутренне перемещенные лица (ВПЛ), которые имеют право на получение субсидии на аренду жилья от государства, могут самостоятельно рассчитать будущий размер выплаты. Для этого нужно воспользоваться специальным онлайн-калькулятором.

Об этом сообщили в Министерстве социальной политики.

Реклама
Читайте также:

Как ВПЛ рассчитать субсидию на аренду жилья

Как отмечается, у переселенцев появилась возможность самостоятельно рассчитать ориентировочный размер субсидии на аренду жилья, потратив всего одну минуту времени.

Так, для этого нужно открыть сайт с ориентировочным калькулятором субсидии на аренду жилья для ВПЛ и ввести некоторую информацию о своей семье, а именно:

  • количество членов домохозяйства;
  • тип населенного пункта;
  • область, в которой снимаете или планируете снимать жилье;
  • стоимость аренды выбранного жилья.

После этого нужно нажать на "Рассчитать субсидию" — и получите ориентировочный размер помощи от государства и сумму, которую надо платить самостоятельно.

О чем еще стоит знать

Программу субсидий на аренду жилья недавно расширили. Так, украинцы теперь могут сдавать в аренду комнаты в квартирах и частных жилых домах. А владельцам жилых помещений разрешили отдавать в аренду объекты независимо от формы собственности.

Ранее мы рассказывали, что вынужденным переселенцам, кроме выплат, еще предоставляют ряд льгот. Ими можно воспользоваться и в 2025 году.

Также мы писали, что в этом году некоторых пенсионеров лишили надбавок. Такое решение принял Кабмин Украины.

субсидии деньги жилье аренда ВПЛ
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама