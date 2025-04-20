ВПО можуть самостійно розрахувати субсидію на оренду житла — як це зробити

Як дізнатися розмір субсидії на оренду житла — ВПО пояснили
Внутрішньо переміщені особи (ВПО), які мають право на отримання субсидії на оренду житла від держави, можуть самостійно розрахувати майбутній розмір виплати. Для цього потрібно скористатися спеціальним онлайн-калькулятором.
Про це повідомили у Міністерстві соціальної політики.
Як ВПО розрахувати субсидію на оренду житла
Як зазначається, в переселенців з'явилася можливість самостійно розрахувати орієнтовний розмір субсидії на оренду житла, витративши лише одну хвилину часу.
Так, для цього потрібно відкрити сайт з орієнтовним калькулятором субсидії на оренду житла для ВПО та ввести деяку інформацію про свою сім'ю, а саме:
- кількість членів домогосподарства;
- тип населеного пункту;
- область, у якій винаймаєте чи плануєте винаймати житло;
- вартість оренди обраного житла.
Після цього потрібно натиснути на "Розрахувати субсидію" — і отримаєте орієнтовний розмір допомоги від держави та суму, яку треба сплачувати самостійно.
Про що ще варто знати
Програму субсидій на оренду житла нещодавно розширили. Так, українці тепер можуть здавати в оренду кімнати у квартирах та приватних житлових будинках. А власникам житлових приміщень дозволили віддавати в оренду об'єкти незалежно від форми власності.
Раніше ми розповідали, що вимушеним переселенцям, крім виплат, ще надають низку пільг. Ними можна скористатися й у 2025 році.
Також ми писали, що цього року деяких пенсіонерів позбавили надбавок. Таке рішення ухвалив Кабмін України.
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