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Як дізнатися розмір субсидії на оренду житла — ВПО пояснили

20 квітня 2025 08:45
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор
ВПО можуть самостійно розрахувати субсидію на оренду житла — як це зробити
Гроші в руках. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор

Внутрішньо переміщені особи (ВПО), які мають право на отримання субсидії на оренду житла від держави, можуть самостійно розрахувати майбутній розмір виплати. Для цього потрібно скористатися спеціальним онлайн-калькулятором. 

Про це повідомили у Міністерстві соціальної політики

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Як ВПО розрахувати субсидію на оренду житла 

Як зазначається, в переселенців з'явилася можливість самостійно розрахувати орієнтовний розмір субсидії на оренду житла, витративши лише одну хвилину часу. 

Так, для цього потрібно відкрити сайт з орієнтовним калькулятором субсидії на оренду житла для ВПО та ввести деяку інформацію про свою сім'ю, а саме:

  • кількість членів домогосподарства;
  • тип населеного пункту;
  • область, у якій винаймаєте чи плануєте винаймати житло;
  • вартість оренди обраного житла.

Після цього потрібно натиснути на "Розрахувати субсидію" — і отримаєте орієнтовний розмір допомоги від держави та суму, яку треба сплачувати самостійно.

Про що ще варто знати 

Програму субсидій на оренду житла нещодавно розширили. Так, українці тепер можуть здавати в оренду кімнати у квартирах та приватних житлових будинках. А власникам житлових приміщень дозволили віддавати в оренду об'єкти незалежно від форми власності. 

Раніше ми розповідали, що вимушеним переселенцям, крім виплат, ще надають низку пільг. Ними можна скористатися й у 2025 році. 

Також ми писали, що цього року деяких пенсіонерів позбавили надбавок. Таке рішення ухвалив Кабмін України. 

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