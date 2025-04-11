Нафтогаз попередив про появу неправильних сум у платіжках за газ з вини клієнтів — що треба знати

Комунальні платіжки на столі. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Українські споживачі природного газу іноді можуть отримувати некоректну інформацію в рахунках за блакитне паливо. У газопостачальній компанії "Нафтогаз України" пояснили, чому виникають розбіжності і як уникнути.

Про це йдеться на сторінці ГК "Нафтогаз України" у Facebook.

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Деякі клієнти Нафтогазу пишуть про неправильні суми та борги спожитий газ. Так, в одному з випадків у квартирі ніхто не проживав вже майже три роки, а суми вказані не ті.

У газопостачальній компанії "Нафтогаз України" зауважили, що для відображення правильної інформації в рахунках за природний газ, громадяни мають щомісяця знімати фактичні показання лічильника газу та до 5 числа включно їх передавати, навіть якщо в квартирі ніхто не мешкає.

Своєчасна передача даних лічильника газу з 28 по 5 число забезпечить формування об'єму споживання з урахуванням переданих показників.

Відповідно до чинного законодавства, у разі неотримання показників лічильника до 6 числа місяця, що настає за розрахунковим, та за умови, що лічильник не оснащений засобами дистанційної передачі даних, фактичний об’єм спожитого газу визначить оператор ГРМ розрахунковим шляхом, виходячи з групи споживання споживача та його середньорічного об’єму споживання природного газу за останні 12 календарних місяців.

Зобов’язання споживачів передавати дані лічильників прописане у пункті 4 глави 4 розділу ІХ Кодексу газорозподільних систем, затвердженого постановою НКРЕКП від 30.09.2015 № 2494.

Там вказано, що "побутовий споживач, який за умовами договору розподілу природного газу розраховується за лічильником газу, зобов’язаний щомісяця станом на 01 число місяця знімати фактичні показники лічильника газу та протягом п’яти діб (до 05 числа включно) надавати їх оператору ГРМ у способи, визначені договором розподілу природного газу".

"Важливо передавати показання газового лічильника кожного місяця, щоб уникнути нарахування по середній нормі споживання", — пояснили у компанії.

Як передати дані лічильника

Громадяни мають надсилати показники з лічильника до 5 числа включно за допомогою:

особистого кабінету ГК "Нафтогаз України";

чат-бота GASUA у Viber чи Telegram;

повідомлення на номер 4647;

сайту gas.ua без реєстрації.

Раніше ми писали, що ціна на природний газ в Україні для комерційної сфери зростатиме у 2025 році. Водночас, тарифи для простих споживачів залишаться на рівні попереднього року.

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