Рынок валют — российские атаки давят на доллар

Как атаки России влияют на курс доллара
Россия осуществляет постоянные атаки не только критическую инфраструктуру Украины — агрессор также систематически атакует информационное пространство. РФ стремится создать критическую ситуацию, усугубить экономику Украины и создать напряжение на рынке валют.
Об этом рассказывает начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой для 24 канала.
Ситуация на рынке валют
По словам эксперта, определенное напряжение на финансовом рынке действительно существует. В частности, это происходит и из-за информационных операций со стороны россиян. Однако, несмотря на это, Украине удалось принять меры предосторожности, ведь НБУ вовремя отреагировал на эту ситуацию.
"Благодаря активности регулятора, проявившейся в увеличении объемов валютных интервенций, на межбанке воцарилось равновесие спроса и предложения, а наличный рынок отреагировал мгновенно, снизив текущие курсы в соответствии с ситуацией на межбанке. Следовательно разница между курсами межбанка и наличного рынка сократилась до 0,5 - 0,6 гривны", — объясняет Лесной.
Он также уверен, что на следующей неделе валютный рынок будет спокойным, а колебания ожидаемыми. Однако не стоит исключать, что россияне стремятся нанести новые атаки, из-за чего изменения на валютном рынке все же произойдут. Важным фактором украинских изменений является задержка финансовой помощи от США.
"Понимаем, что в начале года пока рано говорить о влиянии других факторов на рынок, например, экспорт. Определенная определенность с макрофином позволит надеяться на достаточно стабильную ситуацию, как минимум, в течение следующего месяца", — отмечает эксперт.
Несмотря на то, что, по мнению Лесового, курсовые изменения будут, но назвать их значительными нельзя. Все дело в том, что разница между курсом продаж и покупки на межбанке, вероятно, не превысит 0,1 грн. А вот на наличном рынке этот показатель не будет больше 0,6 грн.
Какого курса валют следует ожидать
Скорее всего, колебания на межбанке не превысят 0,3 гривны, при этом курсовые будут находиться в таком диапазоне:
- 38 – 38,6 гривны за доллар;
- 39 – 40,5 гривен за евро.
Курс на наличном рынке следует ожидать следующим образом:
- 38,5 – 39,5 гривен за доллар;
- 39 – 41 гривен за евро.
Следовательно, по прогнозам, даже несмотря на влияние внешних факторов, курс валют будет достаточно прогнозируемым, а также не будет иметь значительных изменений.
Напомним, в Национальном банке Украины (НБУ) рассказали, от чего будет зависеть дальнейший курс американской валюты в 2024 году. В конце прошлого года на украинский валютный рынок влиял сезонный фактор посредством увеличения спроса на доллары.
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