Рынок валют — российские атаки давят на доллар

Обменный пункт в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Россия осуществляет постоянные атаки не только критическую инфраструктуру Украины — агрессор также систематически атакует информационное пространство. РФ стремится создать критическую ситуацию, усугубить экономику Украины и создать напряжение на рынке валют.

Об этом рассказывает начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой для 24 канала.

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Ситуация на рынке валют

По словам эксперта, определенное напряжение на финансовом рынке действительно существует. В частности, это происходит и из-за информационных операций со стороны россиян. Однако, несмотря на это, Украине удалось принять меры предосторожности, ведь НБУ вовремя отреагировал на эту ситуацию.

"Благодаря активности регулятора, проявившейся в увеличении объемов валютных интервенций, на межбанке воцарилось равновесие спроса и предложения, а наличный рынок отреагировал мгновенно, снизив текущие курсы в соответствии с ситуацией на межбанке. Следовательно разница между курсами межбанка и наличного рынка сократилась до 0,5 - 0,6 гривны", — объясняет Лесной.

Он также уверен, что на следующей неделе валютный рынок будет спокойным, а колебания ожидаемыми. Однако не стоит исключать, что россияне стремятся нанести новые атаки, из-за чего изменения на валютном рынке все же произойдут. Важным фактором украинских изменений является задержка финансовой помощи от США.

"Понимаем, что в начале года пока рано говорить о влиянии других факторов на рынок, например, экспорт. Определенная определенность с макрофином позволит надеяться на достаточно стабильную ситуацию, как минимум, в течение следующего месяца", — отмечает эксперт.

Несмотря на то, что, по мнению Лесового, курсовые изменения будут, но назвать их значительными нельзя. Все дело в том, что разница между курсом продаж и покупки на межбанке, вероятно, не превысит 0,1 грн. А вот на наличном рынке этот показатель не будет больше 0,6 грн.

Какого курса валют следует ожидать

Скорее всего, колебания на межбанке не превысят 0,3 гривны, при этом курсовые будут находиться в таком диапазоне:

38 – 38,6 гривны за доллар;

39 – 40,5 гривен за евро.

Курс на наличном рынке следует ожидать следующим образом:

38,5 – 39,5 гривен за доллар;

39 – 41 гривен за евро.

Следовательно, по прогнозам, даже несмотря на влияние внешних факторов, курс валют будет достаточно прогнозируемым, а также не будет иметь значительных изменений.

Напомним, в Национальном банке Украины (НБУ) рассказали, от чего будет зависеть дальнейший курс американской валюты в 2024 году. В конце прошлого года на украинский валютный рынок влиял сезонный фактор посредством увеличения спроса на доллары.