Ринок валют — російські атаки тиснуть на долар

Обмінний пункт у Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Росія здійснює постійні атаки не лише критичну інфраструктуру України — агресор також систематично атакує інформаційний простір. РФ прагне створити критичну ситуацію, погіршити економіку України та створити напругу на ринку валют.

Про це розповідає начальник департаменту казначейства Глобус Банку Тарас Лєсовий для 24 Каналу.

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Ситуація на ринку валют

За словами експерта, певна напруга на фінансовому ринку дійсно існує. Зокрема, це відбувається і через інформаційні операції з боку росіян. Однак, не заважаючи на це, Україні вдалося вжити запобіжних заходів, адже НБУ вчасно відреагував на цю ситуацію.

"Завдяки активності регулятора, що виявилася в збільшенні обсягів валютних інтервенцій, на міжбанку запанувала рівновага попиту і пропозиції, а готівковий ринок відреагував миттєво, знизивши поточні курси відповідно до ситуації на міжбанку. Відтак різниця між курсами міжбанку та готівкового ринку скоротилася до 0,5 – 0,6 гривні", — пояснює Лєсовий.

Він також переконаний, що на наступному тижні валютний ринок буде спокійним, а коливання очікуваними. Проте не варто відкидати, що росіяни мржуть завдати нових атак, через що зміни на валютному ринку все ж відбудуться. Важливим фактором українських змін є ще й затримка фінансової допомоги від США.

"Розуміємо, що на початку року поки зарано говорити про вплив інших факторів на ринок, наприклад, експорт. Певна визначеність з макрофіном дасть можливість сподіватися на досить стабільну ситуацію, як мінімум, протягом наступного місяця", — зауважує експерт.

Попри те, що, на думку Лєсового, курсові зміни будуть, але назвати їх значними не можна. Вся річ у тому, що різниця між курсом продажу та покупки на міжбанку, вірогідно, не перевищить 0,1 грн. А от на готівковому ринку цей показник не буде більше як 0,6 грн.

Якого курсу валют варто очікувати

Скоріше за все коливання на міжбанку не перевищать 0,3 гривні, при цьому курсові будуть перебувати у такому діапазоні:

38 – 38,6 гривні за долар;

39 – 40,5 гривень за євро.

Курс на готівковому ринку варто очікувати таким:

38,5 – 39,5 гривень за долар;

39 – 41 гривень за євро.

Отже, за прогнозами, навіть попри вплив зовнішніх факторів, курс валют буде доволі прогнозованим, а такожне матиме значних змін.

Нагадаємо, у Національному банку України (НБУ) розповіли, від чого залежатиме подальший курс американської валюти у 2024 році. Наприкінці минулого року на український валютний ринок впливав сезонний фактор у вигляді збільшення попиту на долари.