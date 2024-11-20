Цены на яйца в Украине — почему дорожают и какая стоимость в супермаркетах

Продуктовый рынок. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В конце октября 2024 стоимость яиц в магазинах и на рынках Украины заметно выросла. На это повлиял ряд разноплановых факторов, ставших основными причинами удорожания.

Новини.LIVE рассказывает, какие цены на яйца сегодня и почему они дорожают.

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Почему дорожают яйца

Руководитель отдела маркетинга львовского оптового рынка "Шувар" Татьяна Попович объяснила в комментарии 24 Каналу, что в этом сезоне цены на яйца в Украине резко выросли по нескольким ключевым причинам:

Сезонное понижение производительности кур. С наступлением осени и похолоданием производство яиц сокращается, что влияет на их предложение.

С наступлением осени и похолоданием производство яиц сокращается, что влияет на их предложение. Удорожание кормов. Восстановление цен на зерновые культуры повлекло за собой повышение стоимости кормов для птицы, что, в свою очередь, увеличило себестоимость производства.

Стоит отметить, что на рынке Украины присутствуют только отечественные столовые яйца, ведь страна — нетто-экспортер этой продукции. В этом году цены уже приблизились к прошлогодним пиковым показателям, однако значительное удорожание наблюдалось и в прошлом году.

Сколько на рынке стоят яйца

По словам Татьяны Попович, средняя цена десятка куриных столовых яиц на львовском рынке составляет 58,5 гривны, что на 58% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года, когда цена была 37 грн.

В Киеве десяток яиц можно приобрести от 60 грн, а на рынках Днепра по состоянию на 20 ноября цена фермерских яиц достигла около 80 грн за десяток.

В прошлом году средняя цена продукта за аналогичный период составила 49,37 грн.

Какие цены на яйца в украинских супермаркетах

Цены на десять яиц в супермаркетах Украины варьируются в зависимости от сети и сорта продукции. Дешевые яйца можно найти в супермаркете Varus, где цена стартует от 53,90 грн и достигает 94,90 грн.

Цены на яйца в супермаркете Varus 20 ноября. Источник: скриншот

Ашан также предлагает выгодные цены — от 62,00 до 97,00 грн.

Цены на яйца в Ашане 20 ноября. Источник: скриншот

В Сильпо цены колеблются от 69,99 до 99,00 грн, а в АТБ — от 70,90 до 79,90 грн.

Цены на яйца в АТБ 20 ноября. Источник: скриншот

Metro имеет диапазон от 65,90 до 88,92 грн.

Цены на яйца в Metro 20 ноября. Источник: скриншот

Самые дорогие яйца на рынке оказались в Сильпо, где верхний ценовой лимит составляет 99,00 грн, что делает их менее выгодными по сравнению с другими сетями.

Цены на яйца в Сильпо 20 ноября. Источник: скриншот

Стоимость может изменяться в зависимости от сорта яиц, поэтому покупателям следует обращать внимание на разницу в ценах в разных супермаркетах.

Что еще стоит знать

Напомним, в этом осеннем сезоне овощи в Украине значительно подорожали из-за экстремальных погодных условий — сильной жары и засухи, которые сильно ударили по урожаю и снизили количество качественной продукции. В то же время, в последнее время благодаря активным импортным поставкам удалось остановить дальнейший рост цен на большинство овощей, включая картофель.

Мы также писали, что в ноябре цены на хлеб в розничных сетях Украины могут вырасти на 10–15%. Если этого не произойдет, производители, вероятно, будут вынуждены снизить объемы поставки продукции в магазины, чтобы избежать финансовых потерь.