Головна Фінанси Грузія визначилася з підтримкою біженців: чи платитимуть українцям

Грузія визначилася з підтримкою біженців: чи платитимуть українцям

Ua ru
Дата публікації: 7 квітня 2026 20:05
Допомога українцям в Грузії 2026: що буде з виплатами
Тбілісі й біженці з України. Фото: Новини.LIVE, УНІАН. Колаж: Новини.LIVE

Біженці з України отримуватимуть фінансову допомогу в Грузії ще як мінімум 3 місяці. Так, уряд країни погодився продовжити підтримку українців. До того ж, за нашими співвітчизниками залишається пільговий доступ для отримання медпослуг. 

Про це повідомляє видання Грузія.Online, передає Новини.LIVE.

Виплати українським біженцям у Грузії

Зміни в урядових постановах № 1254 від 13 липня 2022 року та № 387 від 2 березня 2022 року передбачають, що українським громадянам в Грузії щомісяця нараховуватимуть:

  • по 45 ларі (680 гривень) — на людину;
  • по 300 ларі (4 530 гривень) — на сім’ю.

Та важливо врахувати, що грошова допомога одинакам надходитиме лише до травня. Натомість сім’ям припинять виплачувати фінпідтримку у червні. 

На яких умовах надаватимуть виплати 

Виплати надходитимуть тільки за умови, що людина чи сім'я постійно проживають в Грузії . Виїжджати з країни можна, але повернутися назад потрібно за 3 дні після виїзду. 

Пільги для українців в Грузії 

Біженці з України користуються в Грузії пільговим доступом до державної системи охорони здоров'я. Йдеться про:

  • екстрену меддопомогу (пологи, термінова вакцинація тощо);
  • профілактичну вакцинацію;
  • лікування туберкульозу, ВІЛ та СНІДу;
  • медичний супровід матерів та дітей;
  • психіатричну допомогу;
  • лікування діабету;
  • діаліз;
  • допомогу при поодиноких захворюваннях.

Пільги означають, що українці на рівних з грузинами умовах користуються медичними послугами. 

Як повідомляли Новини.LIVE, Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН) виплатить українцям фіндопомогу у 12 000 гривень. Гроші планують виплатити жителям Сум. Для цього їм потрібно записатися в електронну чергу. Також Новини.LIVE писали про зміни для українців в Польщі. Так, з 1 квітня їм виплачуватимуть підвищену компенсацію за нещасні випадки на виробництві або професійні захворювання. Відомо, хто зможе отримати гроші. 

Віталій Чайка - Редактор економічних новин
Автор:
Віталій Чайка
