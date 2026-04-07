Допомога українцям в Грузії 2026: що буде з виплатами

Тбілісі й біженці з України. Фото: Новини.LIVE, УНІАН. Колаж: Новини.LIVE

Біженці з України отримуватимуть фінансову допомогу в Грузії ще як мінімум 3 місяці. Так, уряд країни погодився продовжити підтримку українців. До того ж, за нашими співвітчизниками залишається пільговий доступ для отримання медпослуг.

Про це повідомляє видання Грузія.Online, передає Новини.LIVE.

Виплати українським біженцям у Грузії

Зміни в урядових постановах № 1254 від 13 липня 2022 року та № 387 від 2 березня 2022 року передбачають, що українським громадянам в Грузії щомісяця нараховуватимуть:

по 45 ларі (680 гривень) — на людину;

по 300 ларі (4 530 гривень) — на сім’ю.

Та важливо врахувати, що грошова допомога одинакам надходитиме лише до травня. Натомість сім’ям припинять виплачувати фінпідтримку у червні.

На яких умовах надаватимуть виплати

Виплати надходитимуть тільки за умови, що людина чи сім'я постійно проживають в Грузії . Виїжджати з країни можна, але повернутися назад потрібно за 3 дні після виїзду.

Пільги для українців в Грузії

Біженці з України користуються в Грузії пільговим доступом до державної системи охорони здоров'я. Йдеться про:

екстрену меддопомогу (пологи, термінова вакцинація тощо);

профілактичну вакцинацію;

лікування туберкульозу, ВІЛ та СНІДу;

медичний супровід матерів та дітей;

психіатричну допомогу;

лікування діабету;

діаліз;

допомогу при поодиноких захворюваннях.

Пільги означають, що українці на рівних з грузинами умовах користуються медичними послугами.

