Допомога українцям в Грузії 2026: що буде з виплатами

Грузія визначилася з підтримкою біженців: чи платитимуть українцям
Біженці з України отримуватимуть фінансову допомогу в Грузії ще як мінімум 3 місяці. Так, уряд країни погодився продовжити підтримку українців. До того ж, за нашими співвітчизниками залишається пільговий доступ для отримання медпослуг.
Про це повідомляє видання Грузія.Online, передає Новини.LIVE.
Виплати українським біженцям у Грузії
Зміни в урядових постановах № 1254 від 13 липня 2022 року та № 387 від 2 березня 2022 року передбачають, що українським громадянам в Грузії щомісяця нараховуватимуть:
- по 45 ларі (680 гривень) — на людину;
- по 300 ларі (4 530 гривень) — на сім’ю.
Та важливо врахувати, що грошова допомога одинакам надходитиме лише до травня. Натомість сім’ям припинять виплачувати фінпідтримку у червні.
На яких умовах надаватимуть виплати
Виплати надходитимуть тільки за умови, що людина чи сім'я постійно проживають в Грузії . Виїжджати з країни можна, але повернутися назад потрібно за 3 дні після виїзду.
Пільги для українців в Грузії
Біженці з України користуються в Грузії пільговим доступом до державної системи охорони здоров'я. Йдеться про:
- екстрену меддопомогу (пологи, термінова вакцинація тощо);
- профілактичну вакцинацію;
- лікування туберкульозу, ВІЛ та СНІДу;
- медичний супровід матерів та дітей;
- психіатричну допомогу;
- лікування діабету;
- діаліз;
- допомогу при поодиноких захворюваннях.
Пільги означають, що українці на рівних з грузинами умовах користуються медичними послугами.
