Денежные переводы из-за рубежа в 2024 году — НБУ фиксирует негативную динамику

Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В 2024 году сократился объем денежных переводов в Украину из-за границы. Показатель за январь-август упал на 14%.

Об этом говорится в информации, обнародованной Национальным банком Украины (НБУ).

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Сокращение денежных переводов в 2024 году

Как свидетельствуют данные Нацбанка, в августе текущего года общий объем денежных переводов сократился почти на 16% (до 791 млн долларов), а за первые восемь месяцев года — более чем на 14% (до 6,5 млрд долларов).

Сокращение в начале войны эксперты объясняли преимущественно тем, что украинцы массово уехали из страны и адаптировались за границей. Многие вывезли свои семьи за границу. Ожидается, что по итогам текущего года поступления в страну сократятся еще больше.

Статистические данные. Источник: НБУ

Динамика денежных поступлений в предыдущие годы

Примечательно также, что за последние годы объем переводов сократился. Пик был достигнут в предвоенном 2021 году, однако в дальнейшем объем начал уменьшаться:

в 2019 году — 11,92 млрд долларов;

в 2020 году — 11,98 млрд долларов;

в 2021 году — 14,0 млрд долларов;

в 2022 году — 12,5 млрд долларов;

в 2023 году — 11,3 млрд долларов.

Что еще стоит знать

Напомним, в финучреждении "ПриватБанк" рассказали клиентам, кто подпадет под лимит, введенный Национальным банком с 1 октября 2024 года. Часть украинцев не сможет совершать переводы из-за ограничений на p2p-переводы.

Также мы писали, что в сентябре 2024 года существенно вырос спрос на валюту со стороны населения. Граждане приобрели долларов и евро в коммерческих банках на 40% больше, чем было в августе.