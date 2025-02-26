Зарплаты военных — кого ждут изменения с 1 марта 2025 года

Украинский защитник в поле. Фото: Генштаб ВСУ/Telegram

С 1 марта 2025 года кардинальных изменений в денежном обеспечении военнослужащих Вооруженных сил Украины не будет. Однако существенно вырастут выплаты для будущих офицеров.

Об этом говорится в материале профильного издания "Армия.Информ".

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По данным Министерства обороны, с марта текущего года курсанты первых-вторых курсов начнут получать более высокие выплаты. Их поднимут до уровня минимальной заработной платы в Украине, то есть 8 тыс. гривен.

В то же время, курсанты третьих-четвертых курсов, которых приравнивают к контрактной службе, будут получать по 20 тыс. гривен ежемесячно.

"С учетом того, что заработная плата будет повышаться, денежное обеспечение также будет увеличиваться в соответствующем коэффициенте", — заявили в оборонном ведомстве.

Зарплаты военных в марте 2025 года

Что касается действующих военных, то изменений в выплатах не ожидается в следующем месяце. Как и раньше, минимальный размер денежного обеспечения составит 20,13 тыс. гривен. Остальные доплаты будут определять индивидуально в зависимости от нескольких факторов:

звания;

должности;

выслуги.

Во время военного положения военнослужащие могут получать дополнительные единовременные выплаты:

вознаграждение в 30 тыс. гривен — для бойцов, выполняющих боевые задачи за пределами зон боевых действий;

вознаграждение в 50 тыс. гривен — для тех, кто отвечает за управление войсками;

вознаграждение в 100 тыс. гривен — для военнослужащих, которые непосредственно выполняют задачи в зоне боевых действий.

Уже почти год военные имеют право на дополнительную доплату в 70 тыс. гривен. Она предусмотрена для тех, кто непосредственно выполняет боевые или спецзадания на линии соприкосновения с врагом или в тылу. Соответствующая доплата не заменяет "боевых", а считается дополнительной.

Размеры вознаграждений исчисляют за полный месяц выполнения боевых задач.

Также есть доплаты за поражение вражеской техники, которые превышают в зависимости от вида, 100 тыс. гривен.

Бойцы могут сами узнать размер своего денежного обеспечения благодаря онлайн-калькулятору. Для этого надо лишь указать звание, выслугу лет и тарифный разряд (его можно уточнить в финансовом отделе воинской части).

Пример подсчета. Источник: Минобороны

Ранее мы рассказывали об особенностях денежного вознаграждения в 70 тыс. гривен. На такую выплаты имеют право представители силового блока на передовой.

Также сообщали о регулярности выплаты материальной помощи для военнослужащих. В частности, могут претендовать на выплату для решения бытовых вопросов.