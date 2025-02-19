Виплати військовослужбовців — кому доплатять 30 тис. грн у березні

Грошові купюри у руках. Фото: АрміяInform

В Україні заробітна плата військових складається з низки чинників у вигляді військового звання, стажу, умов служби та рівня військових операцій. Проте деякі громадяни зможуть отримати бонус у вигляді одноразової допомоги на початку служби.

Це прописано у законі "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей".

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Грошове забезпечення військових складається з посадового окладу, окладу за військовим званням, надбавки за вислугу років.

У 2025 році мінімальний розмір грошового забезпечення військовослужбовців становить 20,1 тис. грн.

Окрім винагород та премій, передбачені одноразові доплати та допомоги. З-поміж таких — виплата під час укладання контракту у 2025 році. Розміри таких бонусів залежать від військового звання.

Відповідні контракти, що гарантують право на доплату, можуть підписати як громадяни України, так і іноземці. Серед військовослужбовців — рядові, сержанти та офіцери, які відслужили військову строкову службу, однак так і не досягнули за віком 60 років.

Зокрема, угоду з ЗСУ можуть підписати іноземці, які придатні за станом здоров’я та віком, а також випускники вищих військових навчальних закладів та особи, які закінчили військову кафедру, мають офіцерське звання.

Розміри одноразової грошової допомоги можуть досягати близько 30 тис. грн. А саме:

для рядового складу — 24,22 тис. грн;

для сержантського і старшинського складу — 27,25 тис. грн;

для офіцерського складу — 30,28 тис. грн.

Грошові бонуси за контракти. Джерело: Міноборони

Інші доплати військовим у березні 2025 року

Під час воєнного стану військові, які уклали контракт, також зможуть отримувати додаткові одноразові виплати у вигляді:

винагороди у 30 тис. грн — для військових, які виконують бойові завдання поза межами зон бойових дій;

винагороди у 50 тис. грн — для бійців, які відповідальні за управління військами;

винагороди у 100 тис. грн — для військових, які безпосередньо виконують завдання у зоні бойових дій чи за ураження ворожої техніки.

Розміри додаткових винагород обчислюються за повний місяць виконання бойових завдань.

Нагадаємо, у березні перегляду виплат для українських військових не буде. Проте доплати до окладів передбачені для тих, хто виконує бойові завдання у "гарячих точках" на сході України.

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