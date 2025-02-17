Зарплаты бойцов ВСУ в марте — изменятся ли выплаты

Украинские защитники на службе. Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

С 1 марта 2025 года повышения денежного довольствия украинским военнослужащим не ожидается. Те, кто выполняют боевые задачи в "горячих точках" на востоке Украины, на оккупированной территории или на территории страны-агрессора, получат немалые доплаты к окладам.

Это прописано в законе "О Государственном бюджете Украины" на 2025 год.

Читайте также:

Особенности начисления зарплат бойцам ВСУ в марте

Согласно приказу Министерства обороны №260, военнослужащие имеют право на такие виды денежного обеспечения:

ежемесячные основные выплаты;

дополнительные начисления;

единовременные выплаты.

При этом основной вид денежного обеспечения считается базисом, меньше которого начислять бойцам не имеют права. Он состоит из:

должностного оклада (минимум 20,13 тыс. гривен);

оклада по воинскому званию;

дополнительной выплаты за выслугу лет.

Что касается дополнительных начислений к денежному обеспечению, то такие доплаты зависят от двух условий: вида боевых задач и удаленности от фронта.

Согласно закону, бойцам гарантируют:

повышение оклада;

надбавки (учитывая особенности военной службы, службы в ССО, квалификацию, выполнение функций государственного эксперта по вопросам тайн, непрерывность стажа на шифровальной работе, работу в обстоятельствах режимных ограничений, почетные или спортивные звания);

доплаты за научную степень или ученое звание;

вознаграждения тем, кто служит на должностях, связанных с выполнением задач по обеспечению кибербезопасности;

предоставление премий.

Размер денежного обеспечения в ВСУ также зависит от вида и рода войск. Отличаются доходы бойцов в Сухопутных, Десантно-штурмовых войсках, Силах спецопераций.

Боевые доплаты к зарплатам военных с 1 марта

Согласно правительственному постановлению №168, в марте военные получат дополнительные вознаграждения от 30 до 100 тыс. грн.

Наибольшие выплаты гарантированы тем, кто выполняет боевые задачи в "горячих точках" на востоке страны, в оккупированных районах или на территории страны-агрессора. Так, доплаты к окладам получат:

военные, привлеченные к участию в боях на передовой, те, кто проходит лечение после ранения, пленные — 100 тыс. гривен;

бойцы, выполняющие боевые или специальные задачи в органах военного управления, штабов и командования, за оперативное управление подразделениями — 50 тыс. гривен;

военные, выполняющие боевые или спецзадания по боевым приказам — 30 тыс. гривен.

Также предусмотрены доплаты за службу на "нуле" в размере 70 тыс. гривен. Их предоставят бойцам, привлеченным к участию в боевых действиях на передовой, или, которые выполняют задачи в тылу противника. Средства начислят за каждые 30 дней службы при следующих условиях.

Самостоятельный подсчет размера зарплаты

Военные, благодаря созданному Минобороны онлайн-калькулятору, могут самостоятельно посчитать размер своего денежного довольствия.

Такой механизм оперативно позволит установить размер выплат, на который можно претендовать.

Чтобы воспользоваться онлайн-калькулятором, нужно ввести свое звание, число выслуги лет и тарифный разряд. Соответствующую информацию можно уточнить в финансовом отделе своей воинской части.

Ранее мы рассказывали, когда должны прекращаться начисления выплат семьям военных пленных или пропавших без вести. Такое может произойти в нескольких случаях.

Также мы писали, кому из бойцов Вооруженных сил предоставляют доплату в 50 тыс. гривен. В частности, право на соответствующее дополнительное вознаграждение имеют те военные, которые служат в органах военного управления.