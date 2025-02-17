Зарплати бійців ЗСУ у березні — чи зміняться виплати

Українські захисники на службі. Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

З 1 березня 2025 року підвищення грошового забезпечення українським військовослужбовцям не очікується. Ті, хто виконують бойові завдання у "гарячих точках" на сході України, на окупованій території чи на території країни-агресора, отримають чималі доплати до окладів.

Це прописано у законі "Про Державний бюджет України" на 2025 рік.

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Особливості нарахування зарплат бійцям ЗСУ в березні

Згідно з наказом Міністерства оборони №260, військовослужбовці мають право на такі види грошового забезпечення:

щомісячні основні виплати;

додаткові нарахування;

одноразові виплати.

При цьому основний вид грошового забезпечення вважається базисом, менше якого нараховувати бійцям не мають права. Він складається з:

посадового окладу (мінімум 20,13 тис. гривень);

окладу за військовим званням;

додаткової виплати за вислугу років.

Щодо додаткових нарахувань до грошового забезпечення, то такі доплати залежать від двох умов: виду бойових завдань та віддаленості від фронту.

Відповідно до закону, бійцям гарантують:

підвищення окладу;

надбавки (з огляду на особливості військової служби, служби в ССО, кваліфікацію, виконання функцій державного експерта з питань таємниць, безперервність стажу на шифрувальній роботі, роботу в обставинах режимних обмежень, почесні чи спортивні звання);

доплати за науковий ступінь чи вчене звання;

винагороди тим, хто служить на посадах, що пов’язані з виконанням завдань із забезпечення кібербезпеки;

надання премій.

Розмір грошового забезпечення у ЗСУ також залежить від виду та роду військ. Відрізняються доходи бійців у Сухопутних, Десантно-штурмових військах, Силах спецоперацій.

Бойові доплати до зарплат військових з 1 березня

Відповідно до урядової постанови №168, у березні військові отримають додаткові винагороди від 30 до 100 тис. грн.

Найбільші виплати гарантовані тим, хто виконує бойові завдання у "гарячих точках" на сході країни, в окупованих районах чи на території країни-агресора. Так, доплати до окладів отримають:

військові, залучені до участі у боях на передовій, ті, хто проходить лікування після поранення, полонені — 100 тис. гривень;

бійці, які виконують бойові чи спеціальні завдання в органах військового управління, штабів і командування, за оперативне управління підрозділами — 50 тис. гривень;

військові, які виконують бойові чи спецзавдання за бойовими наказами — 30 тис. гривень.

Також передбачені доплати за службу на "нулі" у розмірі 70 тис. гривень. Їх нададуть бійцям, залученим до участі у бойових діях на передовій, чи, які виконують завдання у тилу противника. Кошти нарахують за кожні 30 днів служби за таких умов.

Самостійний підрахунок розміру зарплати

Військові, завдяки створеному Міноборони онлайн-калькулятору, можуть самостійно порахувати розмір свого грошового забезпечення.

Такий механізм оперативно дасть змогу встановити розмір виплат, на який можна претендувати.

Щоб скористатися онлайн-калькулятором, потрібно ввести своє звання, число вислуги років та тарифний розряд. Відповідну інформацію можна уточнити у фінансовому відділі своєї військової частини.

Раніше ми розповідали, коли мають припинятися нарахування виплат родинам військових полонених чи зниклих безвісти. Таке може статися у кількох випадках.

Також ми писали, кому з бійців Збройних сил надають доплату у 50 тис. гривень. Зокрема, право на відповідну додаткову винагороду мають ті військові, які служать в органах військового управління.