Виплати військовим — хто за службу отримає по 1 млн грн

Військовий дістає гроші з кишені. Фото: АрміяInform

Українським військовослужбовцям почнуть виплачувати по 1 млн гривень в рамках експериментального проєкту. Йдеться про виплати для громадян, котрі не підпадають під мобілізацію, за умови укладення контрактів із Міністерством оборони.

Це передбачає урядова постанова №153.

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З пропозицією реалізації експериментального проєкту протягом двох років виступило Міністерство оборони. За умовами, долучитися до проєкту можуть громадяни віком від 18 до 25 років. Їх почнуть приймати на військову службу за контрактом до ЗСУ на посади рядового складу.

Термін контрактів становитиме лише один рік. Проте обов'язковою умовою буде участь у бойових діях мінімум шість місяців. Добровольцям запропонують такі посади:

стрільці;

старші стрільці;

стрільці-снайпери;

стрільці-санітари;

гранатометники;

помічники гранатометників;

старші гранатометники;

розвідники;

старші розвідники.

Хто з бійців отримає 1 млн грн та порядок виплат

Згідно з умовами експериментального проєкту, 1 млн грн добровольцям виплачуватимуть у три етапи:

по 200 тис. грн — одразу після укладення контракту;

по 300 тис. грн — після терміну підготовки та вступу в бойові дії;

по 500 тис. грн — після завершення дії контракту.

Таким військовим будуть надавати відстрочку від мобілізації на один рік після завершення дії контракту, право на виїзд за кордон, а також безвідсотковий кредит на купівлю нерухомості.

Проте, якщо будуть виявлені дисциплінарні порушення, то громадяни будуть змушені повернути виплату. Якщо умови контракту порушаться двічі й більше, то зобов'яжуть відшкодувати повністю всі виплати.

Раніше ми писали, що українські бійці мають право на допомогу для вирішення соціально-побутових питань. Таку допомогу можна отримати лише один раз протягом року.

Також ми повідомляли, що рідні загиблих на війні військових мають право на допомогу у розмірі 15 млн грн. Проте бійці ще за життя можуть вплинути на те, в яких частках отримають родичі виплати.