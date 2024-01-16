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Денежная поддержка от правительства Германии — сколько платят и как получить

16 января 2024 12:30
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Деньги от правительства Германии — кто может получить помощь в январе
Американская валюта. Фото: Unplush
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Правительство Германии реализует проект финансовой поддержки украинских граждан. Известно, кто может получить такую финпомощь и на каких условиях.

Об этом говорится в сообщении Министерства экономики.

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Как отмечают в ведомстве, государственный Ощадбанк начал воплощение второго этапа проекта "Доступ к финансированию и поддержание устойчивости ММСП в Украине II" в рамках программы международного сотрудничества ReACT4UA.

Финансовую помощь получат более пятисот украинских мелких и средних предприятий и компаний.

Речь идет о предоставлении кредитной поддержки с грантовой долей.

В общей сложности на финансирование масштабного проекта направят 4,2 миллиона евро.

Какие условия программы помощи

Для участия в грантовой программе предприятия должны отвечать следующим условиям:

  • положительная кредитная история;
  • в штате насчитывается до 250 работников, а годовой доход — до 10 миллионов евро;
  • компания не получала международную техническую помощь с февраля 2022-го;
  • нет задолженности перед государством.

Размеры финансовой помощи будут следующие:

  • доля в 30% стоимости инвестпроекта, однако не более 30 тысяч евро — для релокированных предприятий или тех, что расположены на деоккупированных территориях;
  • доля 20% инвестпроекта, однако не выше 20 тысяч евро для остальных компаний.

Финподдержку предоставят работающему бизнесу:

  • в сельском хозяйстве;
  • в области переработки пищевых продуктов;
  • в сфере швейной (текстильной) промышленности;
  • в области перерабатывающей промышленности;
  • в экспортно ориентированном производстве.

Что еще стоит знать

Напомним, что некоторые украинцы могут получить денежную помощь от благотворительного фонда World Vision. Можно рассчитывать на выплаты около 11 тыс. гривен на одного члена семьи.

Также мы писали, что с января 2024 для ряда украинцев возрастут социальные выплаты. Также ожидаются изменения для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).

Минэкономики
Германия
Ощадбанк
финансовая помощь
бизнес
помощь

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