Помощь в случае гибели или инвалидности волонтера — в Украине изменились правила

Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине изменилась процедура получения единовременного пособия в случае гибели или инвалидности волонтера вследствие ранения, контузии, травмы, увечья и т.д., которые наступили во время оказания помощи силам безопасности и обороны Украины.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства по делам ветеранов.

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Что предусматривают новые правила

В ведомстве отметили, что ранее процедура оформления единовременной денежной помощи предусматривала два отдельных этапа. Волонтеры и члены семей погибших волонтеров должны были подать заявление в Министерство по делам ветеранов для принятия решения о назначении выплат, а позже — обратиться в одно из его структурных подразделений за средствами.

Теперь Минветеранов будет осуществлять выплаты самостоятельно. Для этого заявителю при обращении достаточно сразу указать банковский счет, на который он хочет получить денежную помощь.

Как оформить выплаты по новому алгоритму

Документы, необходимые для получения денежной помощи, можно подать одним из способов:

в ближайшем Центре предоставления административных услуг (ЦПАУ) независимо от места регистрации;

отправить по почте или по электронной почте в Минветеранов.

Новым постановлением Кабмин также утвердил формы соответствующих заявлений и уточнил перечни необходимых документов. В ведомстве считают, что введенные изменения позволят упростить процесс формирования пакета документов как для получателей единовременной денежной помощи, так и для административного аппарата.

"Это важный шаг, который сокращает бюрократию и помогает семьям погибших волонтеров и пострадавшим волонтерам быстрее получить поддержку от государства", — добавили в Минветеранов.

Детали относительно нововведений и процедуры оформления помощи можно уточнить по номеру Единой ветеранской линии: 0 800 505 217 (пн-пт: с 08:00 до 20:00).

Ранее мы писали, что ветераны войны, которые получили инвалидность в результате боевых действий, имеют право на ряд социальных льгот. Украинское законодательство содержит немало актов, гарантирующих поддержку в ключевых сферах жизни — от медицинского обеспечения и коммунальных скидок до бесплатного транспорта и приоритетного трудоустройства.

Также мы рассказывали, что в Украине некоторые участники боевых действий имеют право на досрочную пенсию по возрасту. Для такой категории лиц действуют особые правила выхода на заслуженный отдых.