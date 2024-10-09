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Денежная помощь от УВКБ ООН — где и как можно оформить выплаты

9 октября 2024 13:00
Ксения Симонова - Редактор
Помощь от УВКБ ООН в октябре — где украинцы могут зарегистрироваться на выплаты
Деньги в кошельке. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ксения Симонова - Редактор

Граждане, проживающие в Сумах, смогут оформить финансовую трехмесячную помощь от УВКБ ООН. Сумма составляет 10,8 тыс. грн.

Об этом говорится в сообщении unhcr.org в Telegram.

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Как сообщают организаторы, критерии уязвимостей несколько изменились. Помощь оказывают:

  • внутренним переселенцам (в течение полугода со времени перемещения);
  • гражданам, вернувшимся в Украину после выезда за границу из-за военных действий.

Среди возможных критериев уязвимости:

  • семья состоит только из одного из родителей, есть несовершеннолетние дети или пожилые люди от 55 лет;
  • возглавляет семью один одинокий или несколько одиноких пожилых людей (от 55 лет) или пожилой человек воспитывает ребенка или несколько несовершеннолетних детей;
  • есть граждане с особыми потребностями (инвалидность/хронические болезни);
  • доход за месяц не превышает 5,4 тыс. грн на одного члена семьи.

Если человек раньше получал пособие в размере 2220/3600 грн, то ему могут отказать в выплате финансовой помощи от УВКБ ООН.

"Гуманитарные организации координируют усилия, чтобы семьи/отдельные лица не получали помощь несколько раз или от разных партнеров", — сообщили организаторы.

Размер финопомощи — 3,6 тыс. гривен на человека в месяц на три месяца (в общей сложности 10, тыс. гривен).

Как получить выплаты в Сумах

Все члены семьи должны присутствовать на регистрации, кроме детей до двух лет и маломобильных лиц.

Для регистрации нужно предоставить:

  • справку ВПЛ;
  • паспорт;
  • идентификационный код;
  • документ, удостоверяющий инвалидность/хроническую болезнь.

В Сумах можно обращаться по адресу ул. Новоместенская, 1. Пункт регистрации будет работать 11 октября 2024 (пятница) (с 10:00 до 15:00).

Относительно работы выездного пункта сбора заявок в других населенных пунктах нужно следить за объявлениями в Telegram-канале.

Что еще стоит знать

Напомним, некоторые украинцы могут оформить предоставление выплат от благотворительного фонда "Каритас". Финансовая помощь предусмотрена на аренду жилья сроком шесть месяцев.

Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий сообщает о программе помощи, реализуемой Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ). В ее рамках некоторым гражданам выплачивается по 10,8 тыс. грн.

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