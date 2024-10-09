Допомога від УВКБ ООН у жовтні — де українці можуть зареєструватися на виплати

Гроші у гаманці. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Громадяни, які проживають у Сумах, зможуть оформити фінансову тримісячну допомогу від УВКБ ООН. Сума становить 10,8 тис. гривень.

Про це йдеться у повідомленні unhcr.org у Telegram.

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Як повідомляють організатори, критерії вразливостей дещо змінились. Допомогу надають:

внутрішнім переселенцям (протягом пів року з часу переміщення);

громадянам, які повернулись в Україну після виїзду за кордон через військові дії.

Серед можливих критеріїв вразливості:

родина складається тільки з одного з батьків, є неповнолітні діти чи люди похилого віку від 55 років;

очолює сім'ю одна самотня або кілька самотніх літніх людей (від 55 років) або особа похилого віку виховує дитину чи кілька неповнолітніх дітей;

є громадяни з особливими потребами (інвалідність/хронічні хвороби);

дохід за місяць не перевищує 5,4 тис. грн на одного члена родини.

Якщо людина раніше отримувала допомогу в розмірі 2220/3600 грн, то їй можуть відмовити у виплаті фінансової допомоги від УВКБ ООН.

"Гуманітарні організації координують зусилля, щоб сім’ї/окремі особи не отримували допомогу кілька разів або від різних партнерів", — повідомили організатори.

Розмір фіндопомоги — 3,6 тис. гривень на особу на місяць на три місяці (загалом 10, тис. гривень).

Як отримати виплати у Сумах

Всі члени сім'ї повинні бути присутніми на реєстрації, окрім дітей до двох років та маломобільних осіб.

Для реєстрації потрібно надати:

довідку ВПО;

паспорт;

ідентифікаційний код;

документ, що посвідчує інвалідність/хронічну хворобу.

У Сумах можна звертатися за адресою вул. Новомістенська, 1. Пункт реєстрації працюватиме 11 жовтня 2024 року (п’ятниця) (з 10:00 до 15:00).

Щодо роботи виїзного пункту збору заявок в інших населених пунктах — потрібно слідкувати за оголошеннями у Telegram-каналі.

Що ще варто знати

Нагадаємо, деякі українці можуть оформити надання виплат від благодійного фонду "Карітас". Фінансова допомога передбачена на оренду житла терміном на шість місяців.

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій повідомляє про програму допомоги, яку реалізовує Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ). В її рамках деяким громадянам виплачують по 10,8 тис. грн.