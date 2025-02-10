Выплаты в феврале — где стартовала регистрация на помощь от UNHCR

Человек держит денежные купюры в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В феврале 2025 года украинцы могут получить финпомощь в рамках программы многоцелевой денежной помощи от UNHCR. Мобильные бригады будут работать в нескольких населенных пунктах Запорожской области.

Об этом говорится в анонсе UNHCR в Telegram.

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Отмечается, что регистрировать на выплаты будет благотворительный фонд "Право на защиту", который является официальным партнером по сбору данных на денежную помощь от UNHCR в Запорожской области.

По требованиям программы, предоставление финансовой поддержки в феврале 2025 года состоится для нескольких категорий граждан. Заявки смогут подать:

граждане со статусом внутренне перемещенного лица (ВПЛ), которые переместились за последние полгода;

граждане, которые вернулись из другого региона или из-за границы после вынужденного выезда.

Организаторы предоставят средства только тем, кто имеет хотя бы один из следующих критериев уязвимости:

в семье есть только один из родителей, дети в возрасте до 18 лет/лица, которым более 55 лет;

семью возглавляют одинокие лица пожилого возраста от 55 лет/или такие лица воспитывают детей (до 18 лет);

семья имеет одного/несколько членов с особыми потребностями (тяжелые болезни/инвалидность);

доход в семье на одного человека не превышает 5,4 тыс. грн.

Те, кто получал ранее финансовую помощь от международников, тоже смогут зарегистрироваться при наличии уязвимости.

Размер помощи составляет 10,8 тыс. грн (по 3,6 тыс. грн за три месяца) на одного члена в домохозяйстве.

Как и где можно подать заявку в феврале

Как сообщат в организации, на этой неделе мобильная бригада будет работать по адресам:

10 февраля: с. Михайловка (Михайловская громада), с 10.00 до 15:00 — ул. Слободчикова, д. 13 (дом культуры);

12 февраля: с. Разумовка (Долинская громада), с 10.00 до 15:00 — ул.Мира 24 (дом культуры);

13 февраля: с. Долинское (Долинская громада), с 10.00 до 15:00 — ул. Школьная, д.5А (помещение сельсовета);

14 февраля: с. Разумовка (Долинская громада)

с 10.00 до 15:00 — ул.Мира 24 (дом культуры).

Детали о денежной помощи доступны на официальном сайте БФ "Право на защиту".

Центр регистрации в г. Запорожье, по ул. Независимой Украины, 72, офис 154 (Пн. — Пт. 09:00 — 15:00).

Напомним, украинцы могут получить многоцелевую помощь от Эстонского совета по делам беженцев. Средства будут доступны только в одном из регионов наиболее уязвимым категориям граждан.

Также мы рассказывали, что БФ "Каритас Чернигов" предоставляет средства тем семьям, которые используют электроотопление. Выплаты могут оформить жители одного из регионов.