Финансовая помощь от UNHCR — где принимают заявки на выплаты в октябре

Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В последние дни октября 2024 года состоится регистрация на предоставление финансовой помощи жителям Киевской области в рамках программы UNHCR Украина. Для этого нужно соответствовать определенным критериям.

Об этом сообщает unhcr.org в Telegram.

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На финансовую помощь в Киевской области могут рассчитывать внутренне перемещенные лица, переезжавшие за последние полгода, а также граждане, выезжавшие в другие регионы или за пределы страны после 24 февраля 2022 года, однако вернувшиеся на обычное место жительства.

Необходимо также иметь один из следующих критериев уязвимости:

неполная семья с одним из родителей с несовершеннолетним ребенком или пожилыми людьми от 55 лет;

семью возглавляют пожилые люди от 55 лет с детьми до 18 лет;

в семье есть лица с особыми потребностями (тяжелые болезни/инвалидность).

Среди условий — претенденты на помощь ранее не получали средства от УВКБ ООН или других благотворителей, однако есть исключения.

"Лица, получавшие денежную помощь от международных организаций как ВПЛ (и с момента получения прошло более трех месяцев) и после вынужденного перемещения из-за военных действий вернулись на свое постоянное место жительства в пределах Украины или из-за границы, могут подать заявку, если имеют уязвимость", — сообщили в UNHCR.

Общий размер пособия на одного человека в семье составляет 10,8 тыс. гривен.

Где будут регистрировать на помощь

Как отмечают организаторы, выезд мобильных групп для сбора данных на программу помощи от UNHCR Украина в Киевской области состоится с 29 по 31 октября 2024 по адресу:

г. Белая Церковь (Белоцерковский р-н), просп. Независимости (Леваневского), 85, с 10.30 до 15.30 (в виде живой очереди).

В других населенных пунктах будут также работать мобильные выездные группы благотворителей. Для этого необходимо следить за сообщениями в Telegram.

При себе нужно иметь оригиналы документов на каждого члена семьи, со списком можно ознакомиться по ссылке.

"Вся информация, которую вы предоставите во время регистрации, конфиденциальна и будет занесена в базу данных УВКБ ООН. Предоставляя свои персональные данные, вы даете согласие на передачу их поставщику финансовых услуг для получения денежной помощи", — говорится в сообщении.

Что еще стоит знать

Напомним, граждане могут получить дополнительные средства поддержки ООН в октябре 2024 года. На помощь могут рассчитывать жители Херсонской области, где работают мобильные бригады благотворителей.

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