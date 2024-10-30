Помощь от ООН в ноябре — где принимают заявки на выплаты в 10,8 тыс. грн

Деньги в руках. Фото: Ukrayina.pl

В ноябре будет доступна регистрация на получение денежной помощи от УВКБ ООН. Будут работать мобильные группы благотворителей в городе Александрия Кировоградской области.

Об этом сообщает unhcr.org в Telegram.

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Финансовую помощь в Александрии будут оказывать лишь некоторым категориям населения. А именно: переселенцам, выехавшим из дома в течение последних шести месяцев; гражданам, которые вернулись в Украину из-за границы после вынужденного покидания домов и перемещения; лицам, вернувшимся на постоянное место жительства после того, как вынужденно покинули жилье и переместились в другие области страны после начала войны.

Также должны соответствовать следующим критериям уязвимости:

неполная семья с одним из родителей с несовершеннолетним ребенком, пожилыми людьми от 55 лет;

семью возглавляют пожилые люди от 55 лет с детьми до 18 лет;

в семье есть граждане с особыми потребностями (тяжелые болезни/инвалидность).

Украинцы, которые отвечают критериям уязвимости, должны также отвечать социально-экономическим требованиям и иметь месячный доход менее 5,4 тыс. грн на одного члена семьи.

Помощь получат лица, еще не получавшие финподдержку от УВКБ ООН или других благотворительных организаций.

Сумма выплаты и как получить

Общий размер денежной помощи на одного члена семьи составляет 10,8 тыс. грн (3,6 тыс. грн на одного человека в течение трех месяцев).

Команда БФ "Право на защиту" будет осуществлять регистрацию на оказание помощи УВКБ ООН 7 и 8 ноября по адресу:

г. Александрия, ул. Почтовая, 9 (с 10:00 до 16:00).

Что еще стоит знать

Напомним, Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий сообщило о старте выплат на покупку твердого топлива от Агентства ООН по делам беженцев. Деньги начали получать жители прифронтовых территорий восьми областей.

Также мы писали, что в Украине Минсоцполитики и Министерство цифровой трансформации готовят общий проект по предоставлению базовой соцпомощи. Выплату в 4,5 тыс. грн смогут оформить уязвимые категории граждан.