Помощь от ООН в 11 тыс. грн — правила предоставления выплат изменили

Денежная помощь от ООН по-новому — кому выплатят 11 тыс. гривен
УВКБ ООН, оказывающее многоцелевую денежную помощь украинцам в размере 10,8 тыс. гривен на человека, изменило правила предоставления средств. Речь идет об обновлении списка критериев уязвимости.
Об этом пишет "РБК-Украина".
Ужесточение требований к претендентам на помощь от ООН
Как отмечается, летом критерии к предоставлению права на помощь ужесточились. Теперь оказывают денежную помощь только наиболее уязвимым гражданам.
"Учитывая ситуацию с безопасностью и рост числа пострадавших от войны украинцев, фокус программы был смещен в поддержку наиболее уязвимых лиц", — говорится в заявлении.
Подать заявки могут внутренне перемещенные лица (ВПЛ), которые отвечают хотя бы одному из критериев:
- в семье только один родитель и один или более детей в возрасте до 18 лет или пожилые люди (от 55 лет);
- семью возглавляет один одинокий/несколько одиноких пожилых людей (от 55 лет) или пожилой человек с одним ребенком/несколькими детьми в возрасте до 18 лет;
- семья имеет одного или нескольких лиц с особыми потребностями (инвалидность/хронические заболевания).
Присоединиться могут люди, вернувшиеся в Украину после вынужденного перемещения в другую страну из-за военных действий.
На денежную помощь могут претендовать граждане, вернувшиеся на свои постоянные адреса проживания после вынужденного перемещения внутри страны.
Размер финансовой помощи и кто не получит
Размер пособия основывается на стоимости минимальной потребительской корзины и составляет 3,6 тыс. гривен на человека. Выплаты фонд будет производить в течение трех месяцев. То есть общая сумма, которую получит каждый член семьи, составит 10,8 тыс. гривен.
Деньги не предоставят, если:
- семья получала ранее пособие от международных организаций (в том числе выплаты 2,2 тыс. гривен в месяц);
- доход на члена семьи более 5,4 тыс. гривен;
- не принадлежат хотя бы к одному категорию уязвимости.
Что еще стоит знать
Напомним, в 2024 году украинцам будет доступна разовая денежная помощь по программе УВКБ ООН. В ее рамках можно получить 21 тыс. гривен, однако использовать средства можно строго на конкретные цели.
Также мы писали, что в Украине гражданам, мобилизованным в Вооруженные силы Украины, выплачивают единовременную финансовую помощь. В частности, в Киеве можно получить выплату от властей в размере 30 тысяч гривен.
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