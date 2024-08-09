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Денежная помощь от ООН по-новому — кому выплатят 11 тыс. гривен

9 августа 2024 13:00
Ксения Симонова - Редактор
Помощь от ООН в 11 тыс. грн — правила предоставления выплат изменили
Деньги в руках. Фото: Ukrayina.pl
Ксения Симонова - Редактор

УВКБ ООН, оказывающее многоцелевую денежную помощь украинцам в размере 10,8 тыс. гривен на человека, изменило правила предоставления средств. Речь идет об обновлении списка критериев уязвимости.

Об этом пишет "РБК-Украина".

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Как отмечается, летом критерии к предоставлению права на помощь ужесточились. Теперь оказывают денежную помощь только наиболее уязвимым гражданам.

"Учитывая ситуацию с безопасностью и рост числа пострадавших от войны украинцев, фокус программы был смещен в поддержку наиболее уязвимых лиц", — говорится в заявлении.

Подать заявки могут внутренне перемещенные лица (ВПЛ), которые отвечают хотя бы одному из критериев:

  • в семье только один родитель и один или более детей в возрасте до 18 лет или пожилые люди (от 55 лет);
  • семью возглавляет один одинокий/несколько одиноких пожилых людей (от 55 лет) или пожилой человек с одним ребенком/несколькими детьми в возрасте до 18 лет;
  • семья имеет одного или нескольких лиц с особыми потребностями (инвалидность/хронические заболевания).

Присоединиться могут люди, вернувшиеся в Украину после вынужденного перемещения в другую страну из-за военных действий.

На денежную помощь могут претендовать граждане, вернувшиеся на свои постоянные адреса проживания после вынужденного перемещения внутри страны.

Размер финансовой помощи и кто не получит

Размер пособия основывается на стоимости минимальной потребительской корзины и составляет 3,6 тыс. гривен на человека. Выплаты фонд будет производить в течение трех месяцев. То есть общая сумма, которую получит каждый член семьи, составит 10,8 тыс. гривен.

Деньги не предоставят, если:

  • семья получала ранее пособие от международных организаций (в том числе выплаты 2,2 тыс. гривен в месяц);
  • доход на члена семьи более 5,4 тыс. гривен;
  • не принадлежат хотя бы к одному категорию уязвимости.

Что еще стоит знать

Напомним, в 2024 году украинцам будет доступна разовая денежная помощь по программе УВКБ ООН. В ее рамках можно получить 21 тыс. гривен, однако использовать средства можно строго на конкретные цели.

Также мы писали, что в Украине гражданам, мобилизованным в Вооруженные силы Украины, выплачивают единовременную финансовую помощь. В частности, в Киеве можно получить выплату от властей в размере 30 тысяч гривен.

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